Ολυμπιακός: Η Μπαρτσελόνα δεν έκανε δεκτό το αίτημα για επιπλέον εισιτήρια
Δυναμικό «παρών» θα δώσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού την επόμενη εβδομάδα στη Βαρκελώνη, όπου οι ερυθρόλευκοι την Τρίτη (21/10) θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Το ενδιαφέρον των οπαδών του Ολυμπιακού ήταν τεράστιο κάνοντας sold out, με τους ερυθρόλευκους να ζητάνε επιπλέον εισιτήρια για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των οπαδών τους.
Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς η Μπαρτσελόνα απάντησε αρνητικά στο αίτημα των Πειραιωτών.
