Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε με ένα πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα της Εθνικής στη Δανία και στην ΑΕΚ περιμένουν να τσεκάρουν την κατάστασή του ενόψει του ματς με τον ΠΑΟΚ.

Στην ΑΕΚ υπάρχει αγωνία για τους τραυματισμούς των Μουκουντί και Γιόβιτς ενόψει της επανέναρξης της αγωνιστικής δράσης, ωστόσο έχει προκύψει ακόμα ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τον Ρότα.

Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ επέστρεψε με ένα πρόβλημα από τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας στη Δανία όπου φέρεται να γύρισε το πόδι του προς το τέλος του παιχνιδιού. Μάλιστα αποχώρησε από το γήπεδο έχοντας βγάλει το παπούτσι του.

Μένει πλέον να φανεί αν το πρόβλημα αυτό βάζει σε κίνδυνο τη συμμετοχή του στο κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο υπάρχει ανησυχία και με την περίπτωσή του, περιμένοντας να τσεκάρουν την κατάστασή του.

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς δεδομένα δεν μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο Ρέλβας και τους τραυματίες Περέιρα και Ζίνι, με τον Σέρβο τεχνικό να αντιμετωπίζει αρκετούς «πονοκεφάλους» αναμένοντας την επιστροφή όλων των διεθνών μέσα στις επόμενες μέρες.