Όλα τα βλέμματα στην ΑΕΚ πάνω στους Μουκουντί και Γιόβιτς που αντιμετωπίζουν τραυματισμούς, τη στιγμή που υπάρχουν οι δεδομένες απουσίες των Ρέλβας, Περέιρα και Ζίνι ενόψει ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ από τα μέσα της εβδομάδας που ξεκίνησε θα μπει σε φάση ουσιαστικής προετοιμασίας για την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης με την επιστροφή και των διεθνών. Μια επανέναρξη που θα φέρει σειρά απαιτητικών αναμετρήσεων για την Ένωση, η οποία ξεκινάει με το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έπειτα έρχεται το εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς με την Αμπερντίν και στη συνέχεια το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Στην ΑΕΚ υπήρχε αγωνία για τον μυϊκό τραυματισμό του Μουκουντί και πλέον το νέο πρόβλημα που προστέθηκε είναι αυτό του Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός, σύμφωνα με την ενημέρωση της Εθνικής του ομάδας, έχει αποκομίσει έναν μυϊκό τραυματισμό σε σημείο που είχε αντιμετωπίσει ξανά πρόβλημα. Ο Γιόβιτς θα εξεταστεί και από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει υποστεί και όπως γίνεται αντιληπτό υπάρχει ανησυχία από τη στιγμή που εκτός είναι και ο Ζίνι για την επίθεση.

Όσο για τον Μουκουντί, όπως είναι γνωστό, η εβδομάδα που διανύουμε θα δείξει περισσότερα για την κατάστασή του και το αν θα είναι σε θέση να προλάβει τα πρώτα ματς της επανέναρξης, αρχής γενομένης από αυτό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και εκεί με μεγάλο ενδιαφέρον ο Νίκολιτς θα περιμένει να μάθει νεότερα για τη διαθεσιμότητά του καθώς ενόψει ΠΑΟΚ για το κέντρο της άμυνας δεν θα μπορεί να υπολογίζει έτσι κι αλλιώς τον Ρέλβας, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Θυμίζουμε ότι η άλλη απουσία είναι η γνωστή του Περέιρα.

Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση τη δεδομένη στιγμή όσον αφορά τα προβλήματα που έχουν προκύψει, με τον Νίκολιτς να ελπίζει πως δεν θα υπάρξει κάποιο άλλο απρόοπτο γιατί ήδη όσα έχουν μαζευτεί δεν είναι και λίγα. Ειδικά από τη στιγμή που ακολουθούν τέτοια απαιτητικά ματς. Από εκεί και πέρα στην ΑΕΚ θα δουν και την κατάσταση του Μαρίν που μάλλον δεν είχε κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό, με τον ίδιο να μην αγωνίζεται πάντως στο χθεσινό ματς της Ρουμανίας, ενώ οι Πιερό και Πινέδα θα γυρίσουν από μακρινά υπερατλαντικά ταξίδια και αναγκαστικά δεν θα έχουν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους.