Ο Αρόλντ Μουκουντί απέφυγε τα χειρότερα, αλλά είναι αμφίβολος για τα πρώτα ματς της ΑΕΚ με την επανέναρξη. Παραμένουν εκτός οι Ζίνι και Ρομπέρτο Περέιρα που αναμένεται να μπουν αργότερα.

Αμφίβολος για τα πρώτα ματς της ΑΕΚ με την επανέναρξη μετά τη διακοπή είναι τη δεδομένη στιγμή ο Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος είχε αποχωρήσει με μυϊκό πρόβλημα από το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Καμερουνέζος στόπερ της Ένωσης έδειξαν πως απέφυγε τα χειρότερα καθώς έχει υποστεί ένα τράβηγμα, το οποίο ωστόσο θέλει μεγάλη προσοχή.

Αυτό σημαίνει πως ο Μουκουντί είναι ερωτηματικό για το αν θα προλάβει ΠΑΟΚ και Αμπερντίν, ενώ ακολουθεί έπειτα και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά πολλά θα φανούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του.

Πότε υπολογίζεται να επιστρέψουν οι Ζίνι και Περέιρα

Από εκεί και πέρα οι άλλοι δύο τραυματίες, οι Ζίνι και Ρομπέρτο Περέιρα που λείπουν και αυτοί με μυϊκούς τραυματισμούς, θα αργήσουν ακόμα λίγο. Ο μυϊκός τραυματισμός που υπέστη ο Ζίνι στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω ήταν τελικά πολύ βαρύς και η επιστροφή του πάει για το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Το ίδιο σοβαρός ήταν και ο μυϊκός τραυματισμός του Περέιρα το καλοκαίρι, ο οποίος έχει ήδη συμπληρώσει δύο μήνες εκτός. Ο στόχος για την επιστροφή του Αργεντινού χαφ είναι να μπει στις προπονήσεις προς το τέλος του Οκτώβρη.

Και στις δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ ήθελε να δώσει χρόνο καθώς ήταν σοβαροί μυϊκοί τραυματισμοί και γι' αυτόν τον λόγο η επιστροφή τους πήγε πιο πίσω χρονικά.