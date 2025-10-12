Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ γυρίζουν τραυματίες από την εθνική Σερβίας και μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να είναι έτοιμοι για το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Πλήγμα για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ μία εβδομάδα πριν το μεταξύ τους ντέρμπι στην OPAP Arena.

Ο φορ της Ένωσης Λούκα Γιόβιτς και ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς γυρίζουν τραυματίες από τη Σερβία, μετά το ματς με την Αλβανία. Δεν ταξίδεψαν με την αποστολή στην Ανδόρα για το δεύτερο ματς των προκριματικών σε αυτή τη διακοπή και φυσικά είναι εξαιρετικά αμφίβολοι για το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τη σερβική ομοσπονδία, ο Γιόβιτς έχει υποστεί υποτροπή στον προσαγωγό και ο Ζίβκοβιτς τράβηγμα, αλλά υπάρχουν φόβοι και για θλάση, στον τετρακέφαλο. Αναλυτικά το δελτίο Τύπου των Σέρβων.

«Η εθνική ομάδα της Σερβίας αναχωρεί από τη Νις προς την Ανδόρα, όπου την Τρίτη 14 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Υπήρξαν αλλαγές στη λίστα για την Ανδόρα. Για τον συγκεκριμένο αγώνα δεν είναι διαθέσιμοι οι εξής παίκτες: Νίκολα Μιλένκοβιτς (λόγω κόπωσης και υψηλού φορτίου στους προηγούμενους αγώνες), Λούκα Γιόβιτς (υποτροπή τραυματισμού στον δεξιό προσαγωγό), Πρέντραγκ Ράικοβιτς (πόνος στον δεξιό μηρό, στο σημείο όπου χειρουργήθηκε πριν από τέσσερις μήνες), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (πόνος στον αριστερό μηρό, τράβηγμα στον τετρακέφαλο), Ντράγκαν Ρόσιτς (ίωση).

Οι δύο Σέρβοι φυσικά θα υποβληθούν σε εξετάσεις στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού τους κι αν υπάρχει κάποια διαφορετική διαπίστωση σε σχέση με όσα αναφέρουν οι Σέρβοι. Σε κάθε περίπτωση, είναι απίθανο να προλάβουν σε μία εβδομάδα να είναι έτοιμοι για ένα τόσο σημαντικό ματς κι ενώ ακολουθούν επτά απαιτητικά παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις μέχρι την επόμενη διακοπή και μία υποτροπή θα ισοδυναμεί με μεγαλύτερο διάστημα απουσίας.