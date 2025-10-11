Τι κρύβεται πίσω από τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου και τι αναδεικνύεται μέσα από τα λόγια του...

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος με δήλωσή του στην εφημερίδα «Δικέφαλος» έστειλε το δικό του ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, έπειτα από τις διαιτητικές αποφάσεις που αντιμετώπισε η Ένωση, αλλά και μετά την κλήση που έλαβε ο ίδιος από τη ΔΕΑΒ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν φοβάται κανέναν και ότι «όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα», ενώ υπογράμμισε πως «αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γηπέδου είναι για γέλια και για κλάματα».

Ας επιχειρήσουμε, όμως, να εμβαθύνουμε σε αυτήν την τοποθέτηση του ισχυρού άνδρα των κιτρινόμαυρων και συγκεκριμένα στο τι κρύβεται πίσω από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε, αλλά και τι αναδεικνύεται μέσα από τα λόγια του.

Προφανώς και δεν είναι κάποια επίθεση στη ΔΕΑΒ. Ωστόσο, με αφορμή την κλήση από τη ΔΕΑΒ, αλλά και όσα συμβαίνουν, προχώρησε σε αυτήν την τοποθέτηση και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αναφέρεται σε «αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός γραμμών».

Η στρατηγική της ΑΕΚ και η πλήρης αντίληψη της κατάστασης

Στην ΑΕΚ χειρίζονται με τον τρόπο τους την κατάσταση επικοινωνιακά, θέλουν να διατηρούν την ψυχραιμία τους μπροστά σε όλα όσα συμβαίνουν και να επιλέγουν την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να αντιδράσουν. Γι' αυτό και ο Ηλιόπουλος επέλεξε τώρα να βγει και να τοποθετηθεί δημόσια καθώς όσα συνέβησαν στο τελευταίο παιχνίδι με την Κηφισιά χαρακτηρίζονται στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο ως «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Η ΔΕΑΒ ήταν αναγκασμένη να καλέσει σε ακρόαση τον Ηλιόπουλο, με βάση και ορισμένα πράγματα που της τέθηκαν υπόψιν, ωστόσο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και θα αναδειχθεί την Τρίτη στη διαδικασία, στην ΑΕΚ θεωρούν ορισμένα στοιχεία πάρα πολύ περίεργα και από πολύ περίεργες πηγές και μένει να φανεί τι θα τεθεί από πλευράς ΑΕΚ εκεί.

Σε κάθε περίπτωση, στην ΑΕΚ καταλαβαίνουν απόλυτα τι γίνεται και βλέπουν τι συμβαίνει. Υπάρχει πλήρης εικόνα για τα πάντα και συγκεκριμένη στρατηγική και πολιτική για τον τρόπο που θα διαχειριστεί ο οργανισμός αυτά τα θέματα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος και το κλαμπ έχουν πλήρη αντίληψη της κατάστασης και των αναγκών που επιτάσσει, με τον ιδιοκτήτη να διαθέτει αποφασιστικότητα για να αντιδράσει σε όλα αυτά, όπως φάνηκε ξεκάθαρα και από τη σημερινή τοποθέτησή του.