Ηλιόπουλος: «Όποιος σκάβει λάκκους θα πέσει ο ίδιος μέσα, δεν σας φοβάμαι»

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος με τοποθέτησή του έστειλε μήνυμα για τη διαιτησία και για την κλήση σε ακρόαση που έλαβε από τη ΔΕΑΒ.

Δήλωση στην εφημερίδα «Δικέφαλος» έκανε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος θέλησε να στείλει το μήνυμά του μετά την κλήση που έλαβε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ και τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν φοβάται κανέναν και ότι «όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα», ενώ υπογράμμισε πως «αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γηπέδου είναι για γέλια και για κλάματα».

Η τοποθέτηση του Μάριου Ηλιόπουλου στην εφημερίδα «Δικέφαλος»

«"Ευτυχώς" που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός "φαινόμενο βίας". Αυτό είναι αξιοσημείωτο!

Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα. "Όποιος" σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.

Δεν σας φοβάμαι... Θα αυτορυθμιστείτε...

Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...».