Ηλιόπουλος: «Όποιος σκάβει λάκκους θα πέσει ο ίδιος μέσα, δεν σας φοβάμαι»
Δήλωση στην εφημερίδα «Δικέφαλος» έκανε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος θέλησε να στείλει το μήνυμά του μετά την κλήση που έλαβε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ και τις διαιτητικές αποφάσεις.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος μεταξύ άλλων τόνισε πως δεν φοβάται κανέναν και ότι «όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα», ενώ υπογράμμισε πως «αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γηπέδου είναι για γέλια και για κλάματα».
Η τοποθέτηση του Μάριου Ηλιόπουλου στην εφημερίδα «Δικέφαλος»
«"Ευτυχώς" που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός "φαινόμενο βίας". Αυτό είναι αξιοσημείωτο!
Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα. "Όποιος" σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.
Δεν σας φοβάμαι... Θα αυτορυθμιστείτε...
Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.