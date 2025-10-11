Η επιβλητική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ντουμπάι στη Euroleague, αλλά και η επέκταση του συμβολαίου του Ζίνι με την ΑΕΚ μέχρι το 2029 κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του σημερινού Αθλητικού Τύπο.

Sportday: «Της άλλαξε τα πετρέλαια», για τη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Ντουμπάι. «ΖΙΝΙ-σίους 2029» για την ανανέωση του συμβολαίου του Ζίνι.

Livesport: «Σάσα σόου», για την εκπληκτική εμφάνιση του Βεζένκοφ στο χθεσινοβραδινό αγώνα της Euroleague. «Και θαυμαστά τα έργα σου», σχόλιο για την μαγική εμφάνιση του Ναν το βράδυ της Πέμπτης κόντρα στη Μπασκόνια. «Δυναμίτης 2029» η επέκταση του Ζίνι με την «ένωση». «Γήπεδα όνειρο», για το γήπεδο στο Βοτανικό που έχει ξεκινήσει να παίρνει «σάρκα και οστά».

Φως των σπορ: «Φορτσάτος στο ντέρμπι» ο Βεζένκοφ στο «ΣΕΦ» χθες το βράδυ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Την κατάπιε σαν σοκολάτα», ο Ολυμπιακός τη Ντουμπάι

Ώρα των σπορ: «Έδεσε και το διαμάντι της», η «Ένωση» με την ανανέωση του Αγκολέζου επιθετικού.