Παναθηναϊκός: Νέα πλάνα από τον Βοτανικό! (vid)
Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζει να μπαίνει σταδιακά σε… ρεαλιστική μορφή, με τις εργασίες να προχωρούν και το έργο να γίνεται όλο και πιο ορατό. Η Πράσινη ΠΑΕ δημοσίευσε ένα νέο video που δείχνει την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών και τα πλάνα δεν αφήνουν αμφιβολί ότι το γήπεδο αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.
Στα πλάνα φαίνεται καθαρά η εξέλιξη της κατασκευή, έχουν σηκωθεί ήδη τρεις από τις τέσσερις κερκίδες και το γήπεδο αποκτά εικόνα, έτοιμο να γίνει το νέο σπίτι των Πράσινων.
Το video συνοδεύεται από το μήνυμα «Μέσα στην κατασκευή: Το μέλλον παίρνει μορφή»,να θυμίσουμε ότι η παράδοση του γηπέδου έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027.
