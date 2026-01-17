Ο Μουρίνιο έσταξε... μέλι για τη Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι»

Με τα καλύτερα λόγια αναφέρθηκε στη Ρίο Άβε και στον στυλ παιχνιδιού του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ο Ζοζέ Μουρίνιο λίγες ώρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η Μπενφίκα φιλοξενείται από τη Ρίο Άβε το βράδυ του Σαββάτου (22:30) με στόχο τη νίκη καθώς δεν έχει πλέον περιθώριο να χάσει άλλους βαθμούς στη μάχη για τον τίτλο.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο γνωρίζει τον βαθμό δυσκολίας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και μίλησε με τα καλύτερα λόγια τόσο για το ρόστερ όσο και για τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο στον τρόπο που αγωνίζεται το κλαμπ.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Είναι μια δύσκολη ομάδα, είναι μια ομάδα που είναι καλή, που είναι σταθερή, που είναι ήρεμη, που βρίσκεται σε μια θέση στον βαθμολογικό πίνακα που της επιτρέπει, όπως έχω ήδη πει για άλλες ομάδες, όπως η Εστορίλ, για παράδειγμα, να μην χρειάζεται να κοιτάζει κάτω, δεν ανησυχεί για το αν θα κοιτάζει κάτω. Κοίτα από τη σταθερότητά της, κοίτα ψηλά.

Είναι μια ομάδα με εξαιρετική παρουσία, είναι μια ομάδα με πολλούς έμπειρους ανθρώπους στο τιμ και με πολλούς δυνατούς παίκτες, με ποιοτικούς επιθετικούς, με γρήγορους ποδοσφαιριστές. Είναι μια ομάδα που συνήθως αμύνεται με χαμηλό μπλοκ, με μια γραμμή πέντε, με πολλούς συμπαγείς αμυντικούς, προσπαθώντας να αμυνθεί καλά και στη συνέχεια να αντεπιτεθεί επικίνδυνα. Έκαναν ένα σπουδαίο παιχνίδι στην Μπαρσέλος, για παράδειγμα, σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια που έπαιξαν. Είναι ένας αντίπαλος με αρκετούς λόγους για να μας δώσει ένα δύσκολο παιχνίδι»