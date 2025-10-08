Ολυμπιακός: Πλέον η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ δείχνει να είναι πιο κοντά από ποτέ
Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Τον Ουκρανό φορ τον χρειάζεται - και τον χρειαζόταν αγωνιστικά - ο Ολυμπιακός και τον περιμένει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ο έμπειρος φορ με το πρόβλημα τραυματισμού του από την προετοιμασία και μετά δεν έχει καταφέρει να ενισχύσει τις προσπάθειες του Ολυμπιακού. Ως γνωστόν είχε βρεθεί και στην πατρίδα του για αρκετές ημέρες προκειμένου να κάνει πρόγραμμα θεραπείας εκεί (με την έγκριση φυσικά του Ολυμπιακού) και στη συνέχεια να γυρίσει.
Πλέον όμως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην πλήρη επιστροφή του και βέβαια στην επάνοδό του στα γήπεδα, κάτι που θα σημάνει και ότι θα καταγράψει και την πρώτη φετινή του συμμετοχή στον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμτσουκ έχει ανεβάσει τόσο πολύ στροφές στις προπονήσεις των Πειραιωτών που εκτός απροόπτου μετά το πέρας της διακοπής λόγω των Εθνικών ομάδων - που... τρέχει αυτό το διάστημα - θα είναι στο 100 τις 100 και άρα σε θέση να προσφέρει με την παρουσία του και κυρίως με τη συνεισφορά του με γκολ. Ο 29χρονος Ουκρανός επιθετικός σε 33 αγώνες στους Πειραιώτες έχει 10 γκολ και 4 ασίστ. Το τελευταίο του χρονικά παιχνίδι φορώντας τη φανέλα των Πειραιωτών ήταν στις 17 Μαϊου στο 0-2 απέναντι στον ΟΦΗ και ττον τελικό του Κυπέλλου, όπου είχε σκοράρει το 2ο γκολ τους.
