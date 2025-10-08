Ο Ουκρανός διεθνής στράικερ έχει ανεβάσει για τα καλά στροφές στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και αυτό έχει αποτέλεσμα να είναι πλέον μία... ανάσα από την πλήρη επάνοδό του.

Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Τον Ουκρανό φορ τον χρειάζεται - και τον χρειαζόταν αγωνιστικά - ο Ολυμπιακός και τον περιμένει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ο έμπειρος φορ με το πρόβλημα τραυματισμού του από την προετοιμασία και μετά δεν έχει καταφέρει να ενισχύσει τις προσπάθειες του Ολυμπιακού. Ως γνωστόν είχε βρεθεί και στην πατρίδα του για αρκετές ημέρες προκειμένου να κάνει πρόγραμμα θεραπείας εκεί (με την έγκριση φυσικά του Ολυμπιακού) και στη συνέχεια να γυρίσει.