Ο έμπειρος Ουκρανός στράικερ δεν έχει γυρίσει από τη χώρα του όπου είχε μεταβεί για την αποθεραπεία του για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έχοντας πάρει την άδεια του Ολυμπιακού μετέβη εδώ και κάποιες μέρες στην Ουκρανία, την πατρίδα του για την αποθεραπεία ως το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Ο διεθνής στράικερ θα χάσει και το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και από εκεί και πέρα υπάρχει το ερωτηματικό το εάν θα είναι σε θέση να είναι ΟΚ για την πρεμιέρα της League Phase με αντίπαλο την Πάφο στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Ακόμα πάντως και εάν είναι ΟΚ θα έχει πίσω του ένα διάστημα αποχής από επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις καθώς είχε πρόβλημα από το διάστημα της προετοιμασίας τον Αύγουστο και δεν έχει καταφέρει να παίξει καθόλου στον πειραϊκό σύλλογο. Γενικότερα είμαστε σε μία φάση αναμονής για το πότε επακριβώς θα επανέλθει στους αγώνες των Πειραιωτών ο διεθνής στράικερ. Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει τους εμπειρότατους Αγιούμπ Ελ Καμπί και Μεχντί Ταρέμι για την κορυφή της επίθεσής του και ενώ ο Μαροκινός ήταν και παραμένει ο βασικός του σέντερ φορ.

Παράλληλα σε σχέση με τον αγώνα του Σαββάτου απέναντι στον Πανσερραϊκό εκτός απροόπτου θα μπορεί να υπολογίζει και στον Στρεφέτσα καθώς και στον Ντάνιελ Ποντένσε. Δεν θα έπρεπε δε να αποκλειστεί το να χριστεί βασικός γκολκίπερ ο Πασχαλάκης καθώς ο Τζολάκης θα είναι τιμωρημένος για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την Πάφο και έτσι ο έμπειρος πορτιέρε είναι το φαβορί για την αρχική 11άδα των Ερυθρόλευκων.