Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με τον Βόλο Elabet
Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με τον Βόλο Elabet στομ πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League (5/9,19:00).
Λίγες ώρες πριν το ματς στο Πανθεσσαλικό, οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν την προπόνησή τους και στη συνέχεια ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί του στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
Στη λίστα του έχει συμπεριληφθεί και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Εκτός είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον.
Αναλυτικά η αποστολή του Βάσκου τεχνικού
Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Ελ Κααμπί, Ζότα, Γκονσάλες.
#VOLOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/AScVexrBaU— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2026
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