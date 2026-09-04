Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή του Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet στην 3η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με τον Βόλο Elabet στομ πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League (5/9,19:00).

Λίγες ώρες πριν το ματς στο Πανθεσσαλικό, οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν την προπόνησή τους και στη συνέχεια ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί του στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Στη λίστα του έχει συμπεριληφθεί και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Εκτός είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον.

Αναλυτικά η αποστολή του Βάσκου τεχνικού

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Ελ Κααμπί, Ζότα, Γκονσάλες.