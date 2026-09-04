Ζοσέ Σα: Ανανέωσε με τη Γουλβς μέχρι το 2028

Επιμέλεια:  Βασιλική Μπαρτζιώτη
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Η Γουλβς ανακοίνωσε πως θα διατηρήσει τον Ζοσέ Σα κάτω από τα δοκάρια της για ακόμα δύο χρόνια.

Ο Ζοσέ Σα θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Γούλβερχαμπτον, με τον Πορτογάλο γκολκίπερ να ανανεώνει τη συνεργασία του με τους Λύκους.

Ο ίδιος υπέγραψε μέχρι το 2028 επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο την 5ετή θητεία του στην ομάδα της Championship. Το προηγούμενο συμβόλαιό του θα εξέπνεε στο τέλος του ερχόμενου καλοκαιριού, ωστόσο αποφάσισε τελικά να παραμείνει στον αγγλικό σύλλογο.

Το φετινό καλοκαίρι υπήρξαν αρκετά μεταγραφικά σενάρια γύρω από το πρόσωπό του, με πιο πρόσφατο αυτό της Ράγιο Βαγιεκάνο που βρισκόταν σε αναζήτηση τερματοφύλακα.

Στο μεταξύ, το όνομά του έπεσε στο τραπέζι και για τον Ολυμπιακό φέτος, καθώς οι Ερυθρόλευκοι τον σκέφτονταν ως το Νο1 φαβορί για την διάδοχη κατάσταση μετά την αποχώρηση του Τζολάκη.

 

Ο Σα βρίσκεται στη Γουλβς απο τον Ιούλιο του 2021 κι έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 174 εμφανίσεις με την ομάδα της Β' κατηγορίας της Αγγλίας σε όλες τις διοργανώσεις.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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