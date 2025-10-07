Η υπόθεση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ μοιάζει να παραμένει μετέωρη. Η ΠΑΕ περιμένει απαντήσεις από τον ΑΣ, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το πιο μεγάλο έργο στην ιστορία του συλλόγου.

Η υπόθεση της Νέας Τούμπας παραμένει στάσιμη, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κυρίως, να περιμένει ακόμη ουσιαστική ανταπόκριση από τον Ερασιτέχνη, παρά τις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν δοθεί τους τελευταίους μήνες.

Από τις 21 Ιουλίου, όταν η ΠΑΕ κατέθεσε το μνημόνιο συνεργασίας για το νέο γήπεδο, δεν υπήρξε καμία επίσημη εξέλιξη και το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. Ήταν 1 Σεπτεμβρίου όταν η διοίκηση του Ερασιτέχνη όρισε τριμελή τεχνοκρατική επιτροπή, προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις για τη Νέα Τούμπα, η οποία ολοκλήρωσε τη δουλειά της και παρέδωσε το δικό της σχέδιο μνημονίου στις 22 του μήνα. Έκτοτε, όμως, επικρατεί σιωπή – το έγγραφο δεν έχει αποσταλεί στην ΠΑΕ, ενώ ήταν να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Ερασιτέχνης είχε ανακοινώσει ότι παρέλαβε τις προτάσεις της επιτροπής και πως αυτές «θα αναλυθούν και θα συζητηθούν στο επόμενο Δ.Σ.». Ωστόσο, δύο εβδομάδες αργότερα, δεν υπάρχει καμία νεότερη ενημέρωση.

Την ίδια στιγμή, εντείνεται η πίεση από ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου της ομάδας. Έντεκα Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ από τις Δυτικές Συνοικίες, σε κοινή ανακοίνωσή τους, κατηγόρησαν ευθέως τη διοίκηση του ΑΣ για «διαμόρφωση αρνητικού κλίματος» γύρω από το έργο και για «παρελκυστικές τακτικές που καθυστερούν την πιο μεγάλη στιγμή της ιστορίας του συλλόγου».

Στην ΠΑΕ εκφράζεται πλέον εμφανής προβληματισμός, καθώς οι καθυστερήσεις δεν φαίνεται να οφείλονται σε τεχνικά ζητήματα, αλλά σε προφανή αδράνεια από την πλευρά του Ερασιτέχνη.

Το έργο της Νέας Τούμπας θεωρείται ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη, και όσο ο χρόνος κυλά χωρίς επίσημες αποφάσεις, η αγωνία όλων μεγαλώνει.