Η επιβεβαίωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ για το μνημόνιο συνεργασίας, που συνέταξε και παρέδωσε η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, με θέμα τις προϋποθέσεις κατασκευής της Νέας Τούμπας.

Με μια λιτή ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί σύνταξης και παράδοσης από την τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή του μνημονίου, που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση το θέμα θα συζητηθεί σε έκτακτο Δ.Σ., που αναμένεται να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες για την αξιολόγηση της πρότασης και την ενημέρωση των μελών του συμβουλίου.

«Παρελήφθησαν, από την αρμόδια τεχνοκρατική επιτροπή, οι προτάσεις της, για το νέο Γήπεδο Τούμπας, οι οποίες θα αναλυθούν και θα συζητηθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ.

Σ’ ότι αφορά το μνημόνιο συνεργασίας χαρακτηρίζεται ως «άκρως τεχνοκρατικό και απόλυτα στοιχειοθετημένο» και έχει ως στόχο τη βιωσιμότητα του μεγάλου έργου, που αποτελεί το μεγάλο όνειρο των απανταχού φίλων της ομάδας.

Το μνημόνιο, μεταξύ άλλων, δεν προβλέπει καμία υποχρέωση, ούτε δέσμευση για εγγυήσεις ή αποδείξεις χρημάτων μέχρι και την τελευταία ημέρα του 2025, όπως ζητήθηκε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου από τον Ιβάν Σαββίδη. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της πρότασης της η διορισμένη από το Δ.Σ. του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, έχει προτείνει ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα περάτωσης του έργου, με ρήτρα έκπτωσης σε κάθε χρονικό «ορόσημο».

Ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά και την ενημέρωση όλων των μελών για το περιεχόμενο του μνημονίου που συνέταξε η τεχνοκρατική επιτροπή;

Θα οριστικοποιηθεί η πρόταση που θα κατατεθεί προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θα προχωρήσει η διαδικασία δημιουργίας εταιρείας ειδικού σκοπού που θα υπογράψει τη σύμβαση με τον ΑΣ ΠΑΟΚ και θα έχει ως εγγυητή την ΠΑΕ.