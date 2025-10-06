ΠΑΟΚ: Η «ασπρόμαυρη» παρακάμερα της μεγάλης ανατροπής στην Τούμπα! (vid)
Ο ΠΑΟΚ έβγαλε την αντίδραση που έπρεπε, καθώς έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί πέντε παιχνιδιών που «έτρεχε» δίχως νίκη. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου υπέταξε τον Ολυμπιακό στη «μάχη» της Τούμπας, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.
Η άφιξη στο γήπεδο, η συγκίνηση για τα έξι αδικοχαμένα αετόπουλα, το πάθος και η ένταση των ποδοσφαιριστών, η έκρηξη του πάγκου και της εξέδρας, η αγκαλιά του Λουτσέσκου στον Ζίβκοβιτς και στον Κωνσταντέλια, η πορεία της μπάλα στο πλασέ του Γιακουμάκη από κάμερα πίσω από την εστία και ο επίλογος της «ασπρόμαυρης» βραδιάς με τον κύκλο των ποδοσφαιριστών στη σέντρα και την πωρωτική ομιλία του τεχνικού διευθυντή, Χρήστου Καρυπίδη.
Όλα αυτά στο βίντεο με την «ασπρόμαυρη» παρακάμερα:
