Ζήστε ξανά όλες τις μεγάλες και μικρές στιγμές του ντέρμπι της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να γυρίζει το εις βάρος του 0-1 και να παίρνει τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε την αντίδραση που έπρεπε, καθώς έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί πέντε παιχνιδιών που «έτρεχε» δίχως νίκη. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου υπέταξε τον Ολυμπιακό στη «μάχη» της Τούμπας, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Η άφιξη στο γήπεδο, η συγκίνηση για τα έξι αδικοχαμένα αετόπουλα, το πάθος και η ένταση των ποδοσφαιριστών, η έκρηξη του πάγκου και της εξέδρας, η αγκαλιά του Λουτσέσκου στον Ζίβκοβιτς και στον Κωνσταντέλια, η πορεία της μπάλα στο πλασέ του Γιακουμάκη από κάμερα πίσω από την εστία και ο επίλογος της «ασπρόμαυρης» βραδιάς με τον κύκλο των ποδοσφαιριστών στη σέντρα και την πωρωτική ομιλία του τεχνικού διευθυντή, Χρήστου Καρυπίδη.