Οι Χόρχε Σάντσες και Ορμπελίν Πινέδα έπαιξαν στην αναμέτρηση του Μεξικού με τη Σερβία, με τον άσο της ΑΕΚ να δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με εμφατικό τρόπο ολοκλήρωσε την προετοιμασία του το Μεξικό, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 5-1 της Σερβίας στη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση, λίγο πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το παιχνίδι είχε και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς συμμετείχαν οι Χόρχε Σάντσες και Ορμπελίν Πινέδα.

Ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ πήρε φανέλα βασικού, ενώ ο χαφ της ΑΕΚ πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο κι έπαιξε για περίπου 20 λεπτά.

Παρά το γεγονός ότι η Σερβία προηγήθηκε νωρίς, οι «Αζτέκοι» αντέδρασαν και ανέτρεψαν το σκορ πριν το ημίχρονο με τους Βάσκεζ και Μπούκινατς, ενώ στην επανάληψη βρήκαν δίχτυα με τους Χιμένες, Άβντιτς και Τσάβεζ για να κάνουν το τελικό 5-1.

Μετά από αυτό το σημαντικό boost, το Μεξικό στρέφει την προσοχή του στους ομίλους του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και την Τσεχία. Ο Πινέδα μάλιστα παραχώρησε δηλώσεις στον απόηχο του παιχνιδιού με τους Σέρβους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε ένα Μουντιάλ που γίνεται στο σπίτι μας, ελπίζουμε να γράψουμε ιστορία».