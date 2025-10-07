Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία έπειτα από δυο χρόνια

Όπως αναμενόταν, ο Γιάννης Αναστασίου είναι ο διάδοχος του Γιάννη Πετράκη στον Παναιτωλικό. Ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται στο Αγρίνιο από το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) και έπειτα από συνάντηση που έγινε το ίδιο βράδυο οι δυο πλευρές συμφώνησαν για τη δεύτερη κοινή τους θητεία.

Πρόκειται για προπονητή που γνωρίζει στον οργανισμό του κλαμπ αλλά και τον γνωρίζουν άριστα στο Emileon, από την προηγούμενη συνεργασία τους. Ο Αρτινός κόουτς είχε εργαστεί στους Αγρινιώτες τη διετία 2021-23 στην οποία μέτρησε 21 νίκες, 16 ισοπαλίες και 35 ήττες.

Πέραν του Παναιτωλικού ο έμπειρος τεχνικός έει εργαστεί σε Παναθηναϊκό, Ρόντα, Κόρτραϊκ, Ομόνοια, Ατρόμητο και η τελευταία του δουλειά στη Super League ήταν το πέρασμα από την Κηφισιά στον πρώτο γύρο της σεζόν 2023-24. Από τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν στην Ομόνοια, όπου την υπηρέτησε δις ως υπηρεσιακός τεχνικός, ενώ ο βασικός του ρόλος ήταν στρατηγικός σύμβουλος του κλαμπ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Γιάννης Αναστασίου αναλαμβάνει από σήμερα την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού. Επανέρχεται στη θέση που κατείχε τη διετία 2021 – 2023 και εργάστηκε με επιτυχία, ξεπερνώντας τις 70 παρουσίες σε επίσημους αγώνες στον πάγκο της ομάδας μας.

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1973 και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε: ΠΑΣ Πρέβεζα (1990-1991), Εθνικό (1991-1996), ΟΦΗ (1996-1999), Άντερλεχτ (1999-2001), Ρόντα (2001-2004), Άγιαξ (2004-2006), Σπάρτα Ρότερνταμ (2006-2007), Όμνιγουορλντ Άλμερε (2007-2008).

Ακολούθησε η καριέρα του ως προπονητής: Νέοι Άγιαξ (2011-2012), Παναθηναϊκό (2013-Νοε. 2015), Ρόντα (2016-2017), Κορτράικ (2017), Ομόνοια Λευκωσίας (2018-2019), Ατρόμητο (2019-Νοε. 2019), Παναιτωλικό (2021-2023), Κηφισιά (2023-Δεκ. 2023), Ομόνοια Λευκωσίας (Στρατηγικός Σύμβουλος/Προπονητής Φεβ. 2024-Ιουν. 2025).

Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε τρεις τίτλους: Πρωτάθλημα Βελγίου με την Άντερλεχτ (2000), πρωτάθλημα Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2004) και κύπελλο Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2006).

Ως προπονητής κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2014).

Τον καλωσορίζουμε ξανά στην ομάδα μας!».