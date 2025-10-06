Πετράκης: «Μεγάλο ευχαριστώ στον Κωστούλα για την ευκαιρία και στον κόσμο για την αγάπη»

Ο Γιάννης Πετράκης έστειλε το μήνυμα του για την αποχώρηση του από τον Παναιτωλικό και μεταξύ άλλων έκανε ειδική αναφορά στον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Φώτη Κωστούλα.

Μετά από δυο χρόνια στο Αγρίνιο ο «κύκλος» του Γιάννη Πετράκη στον Παναιτωλικό έκλεισε. Οι δυο πλευρές έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους και πλέον ο Γιάννης Αναστασίου είναι βασικός υποψήφιος για τη διαδοχή του.

Με δήλωση του στην επίσημη σελίδα της ομάδας ο πολύπειρος Κρητικός τεχνικός ευχαρίστησε ολόκηρο τον «οργανισμί» και πρωτίστως τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Φώτη Κωστούλα.

Η δήλωση του Γιάννη Πετράκη

«Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Φώτη Κωστούλα για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέρος της ιστορίας αυτής της σπουδαίας ομάδας.

Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο κ. Γεράσιμο Μπελεβώνη, τον κ. Μάκη Μπελεβώνη και τον κ. Μάρκο Μαρκόφσκι για τη συμπεριφορά τους απέναντι μου και την άψογη συνεργασία που είχαμε.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλο τον οργανισμό και, κυρίως, στους άμεσους συνεργάτες μου για τη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά και το καθημερινό τους ήθος.

Ευχαριστώ και όλους τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια — για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη θέληση που έδειξαν σε κάθε στιγμή.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κόσμο για την αγάπη και τον σεβασμό που εισέπραξα σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες στο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πετράκης».