Η συνεργασία του Γιάννη Πετράκη με τον Παναιτωλικό ολοκληρώθηκε και τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Γιάννης Αναστασίου είναι στην pole position για τη διαδοχή του.

Επίσημο είναι το «διαζύγιο» του Παναιτωλικού με τον Γιάννη Πετράκη, για το οποίο διαβάσατε πρώτα στο Gazzetta. Η κιτρινομπλέ ΠΑΕ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών. Πλέον εντείνεται η κινητικότητα για τη διαδοχή του πολύπειρου Κρητικού τεχνικού στην τεχνική ηγεσία, με τον Γιάννη Αναστασίου να είναι το φαβορί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Πρόκειται για προπονητή που γνωρίζει στον οργανισμό του κλαμπ αλλά και τον γνωρίζουν άριστα στο Emileon, από την προηγούμενη συνεργασία τους. Ο Αρτινός τεχνικός είχε εργαστεί στους Αγρινιώτες τη διετία 2021-23 στην οποία μέτρησε 21 νίκες, 16 ισοπαλίες και 35 ήττες.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία της ομάδας μας με τον προπονητή Γιάννη Πετράκη. Κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας μας υπηρέτησε τον Παναιτωλικό με επαγγελματισμό, συνέπεια και πάθος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία και την αγωνιστική παρουσία της ομάδας μας.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον άνθρωπο Γιάννη Πετράκη, για τον εξαιρετικό χαρακτήρα, το ήθος και την άψογη συμπεριφορά και στάση του απέναντι σε όλους. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και ευχόμαστε στον ίδιο και τους συνεργάτες του υγεία και κάθε καλό στην επαγγελματική τους πορεία από εδώ κι εμπρός».