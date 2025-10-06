Ο Παύλος Παντελίδης από την Κηφισιά στην Εθνική ομάδα. Ποιοι παίκτες εκτός των μεγάλων συλλόγων κλήθηκαν να φορέσουν το εθνόσημο.

Ο Παύλος Παντελίδης βγάζει μάτια στην Κηφισιά.

Ο 23χρονος (16/9/22) επιθετικός είναι ο συμπαραστάτης του Τεττέη στην επίθεση. Σε πέντε ματς στο πρωτάθλημα έχει τρία γκολ και μία ασίστ, ενώ ακόμα μία ασίστ μετράει στο Κύπελλο. Σκόραρε κόντρα στους μεγάλους Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, σκόραρε και στο Ηράκλειο εναντίον του πάντα ισχυρού ΟΦΗ.

Ο ταχύτατος Παντελίδης, λοιπόν, είδε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον καλεί στην Εθνική, από τη στιγμή που ταλαιπωρείται με ίωση ο Καρέτσας. Μία δικαίωση γι' αυτό το παιδί και τη δουλειά που έχει κάνει. Το να καλείται βέβαια στην Εθνική παίκτης που δεν παίζει στους μεγάλους συλλόγους της χώρας ή στο εξωτερικό, δεν είναι συνηθισμένο. Ούτε είναι και πρωτόγνωρο βέβαια.

Ο Γιοβάνοβιτς, άλλωστε, είναι δίκαιος προπονητής, δεν διστάζει να ρισκάρει και καλεί όποιον έχει ανάγκη η ομάδα και κρίνει ότι μπορεί να δώσει πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, πριν τον Παντελίδη υπήρξαν αρκετοί παίκτες που δεν έπαιζαν σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη ή εξωτερικό που βρέθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας.

Στο παρελθόν επειδή ΑΕΛ Novibet, ΟΦΗ, Πανιώνιος, Ηρακλής ήταν πιο ισχυροί είχαν αρκετούς παίκτες στην Εθνική. Μετά η δεξαμενή περιορίστηκε. Ακόμα κι από τη Δόξα Δράμας, την Παναχαϊκή μπορούσε κανείς στο παρελθόν να δει παίκτη στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Την τελευταία δεκαετία έχει περιοριστεί η δεξαμενή. Πολλές φορές είναι δύσκολο να υπάρξει διεθνής ακόμα κι από τον Άρη! Ας δούμε ποιοι παίκτες έχουν κληθεί στην Εθνική, όπως ο Παντελίδης, χωρίς ν' αγωνίζονται στις μεγάλες ομάδες της χώρας ή στο εξωτερικό.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης την περασμένη σεζόν για τα μπαράζ του Nations League με τη Σκωτία κλήθηκε ως παίκτης του Αστέρα Aktor. Για τον ίδιο αγώνα κλήθηκε ο Ταξιάρχης Φούντας του ΟΦΗ.

Ο Τάσος Δουβίκας που διαπρέπει στο εξωτερικό, κλήθηκε ως παίκτης του Βόλου κι έπαιξε ένα ημίχρονο στο φιλικό με την Ονδούρα στις 28/3/21.

Ο Μανώλης Σάλιακας έπαιξε στις 3/3/21 στο φιλικό με το Βέλγιο εκτός έδρας (1-1). Κλήθηκε ενώ αγωνιζόταν στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Ευθύμης Κουλούρης κλήθηκε δύο φορές στην Εθνική ως παίκτης του Ατρόμητου. Στην πρώτη του θητεία ανήκε στον ΠΑΟΚ, αλλά η κλήση ήρθε, επειδή έκανε τρομερά πράγματα στην ομάδα του Περιστερίου.

Ο Δημήτρης Κολοβός για πρώτη φορά κλήθηκε ως παίκτης του Πανιωνίου. Ο Σπύρος Ρισβάνης δέχθηκε κλήση ενώ ήταν στον Ατρόμητο και έκανε μία συμμετοχή.

Ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης επίσης βρέθηκε στην Εθνική, αλλά δεν κατέγραψε συμμετοχή ως παίκτης του Αστέρα Aktor. Ο Δημήτρης Γιαννούλης εκτοξεύτηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά η πρώτη κλήση και συμμετοχή ήρθε ενώ ήταν δανεικός στον Ατρόμητο και είχε εξαιρετική παρουσία.

Στις 15/5/18 o Μιχάλης Μανιάς έπαιξε σε φιλικό με τη Σαουδική Αραβία, ως παίκτης Αστέρα Aktor.

Ο Δημήτρης Χατζηισαϊας δέχθηκε κλήση, τη στιγμή που φορούσε τη φανέλα του Ατρόμητου, αλλά δεν έπαιξε.

Ο Ανδρέας Γιαννιώτης επίσης ήταν στους Περιστεριώτες όταν έκανε ντεμπούτο στις 27 Μαρτίου 2018 στη φιλική νίκη με 1-0 εναντίον της Αιγύπτου.

Ο εν ενεργεία διεθνής Μανώλης Σιώπης κλήθηκε για πρώτη φορά ως παίκτης του Πανιωνίου, αλλά ντεμπούτο έκανε ως παίκτης του Άρη.