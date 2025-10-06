Τεττέη - Παντελίδης: Το «καυτό» δίδυμο της Κηφισιάς κάνει... όργια και «τραβάει» τα βλέμματα

Ο ασταμάτητος Ανδρέας Τεττέη και ο... αδάμαστος Παύλος Παντελίδης έκαναν «όργια» (και) στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΚ.

Η Κηφισιά μπορεί να πήρε προβάδισμα δυο τερμάτων στον αγώνα με την ΑΕΚ, χάρη στα γκολ των Ανδρέα Τεττέη - Παύλου Παντελίδη, πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα παιχνιδιού, όμως δεν κατάφερε να εχει βαθμολογικό όφελος, καθώς ο Δικέφαλος των δέκα παικτών στο δεύτερο μέρος έκανε την ανατροπή και «πέταξε» με τρίποντο από το Περιστέρι.

Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο για ακόμα ένα ματς επιθετικά πετούσε «φωτιές», αφού με βάση τα στατιστικά της NOVA στο πρώτο ημίωρο τα xGoals ήταν 3.06 - 0.05, όμως η ομάδα του «πλήρωσε» τόσο την αστοχία της απέναντι στον φανταστικό Θωμά Στρακόσα, όσο και τις αμυντικές της αδράνειες που δεδομένα θα «τιμωρούσε» μια ομάδα που η ποιότητα της είναι από άλλο... level!

Πρωταγωνιστές για το κλαμπ των Βορείων Προαστίων σε αυτό το 1/4 της regular season είναι το αχτύπητο δίδυμο των Τεττέη - Παντελίδη, οι οποίοι με τις top class εμφανίσεις τους «κουβαλούν» την ομάδα τους και... τραβούν τα βλέμματα από υποψήφιους μνηστήρες.

Το «deadly duo» των κορυφαίων Ελλήνων σκόρερ

Οι δυο «γκολτζήδες» της Κηφισιάς διαθέτουν «πακέτο» που μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει από τους «μεγάλους» του ποδοσφαίρου μας. O Τεττέη στα 24 του χρόνια... ισοπεδώνει κάθε αντίπαλη άμυνα που βρίσκει στο δρόμο του, με την ταχύτητα, τη δύναμη του και την ικανότητα του στο 1vs1, ενώ το πιο σημαντικό είναι η συναισθηματική του ωριμότητα, καθώς παρόλο που έχασε πέναλτι νωρίς όχι απλά δεν τον επηρέασε, ώστε να τον πάρει από κάτω αλλά ήταν σαν να μην... έγινε ποτέ, όντας στη συνέχεια «εφιάλτης» για Μουκουντί (κυρίως), Ρέλβας (του πήρε την αποβολή) και Βίντα.

Από την πλευρά του ο 23χρονος Παντελίδης είναι «new entry» στο πρωτάθλημα μας και σε τέσσερα παιχνίδια που έχει παίξει βασικός (ταλαιπωρήθηκε στην αρχή της σεζόν από ένα πρόβλημα στη μέση), μετράει τρία γκολ και μια ασίστ, ενώ εκτός από την ικανότητα του στο «κουτί» εντυπωσιάζει με την ταχύτητα και τις αντοχές του.

Αξιοσημείωτο πως αμφότεροι έχουν την ευχέρεια να παίξουν τόσο στην κορυφή, όσο και στα δυο «φτερά» της επίθεσης, κάτι που... λύνει τα χέρια του Λέτο και βοηθάει στην άψογη συνεργασία τους στη γραμμή κρούσης της Κηφισιάς. Χαρακτηριστικό της «χημείας» τους πως τα τρία γκολ του Παντελίδη έχουν προέλθει από ισάριθμες ενέργεια του Τεττέη, ενώ κόντρα στην ΑΕΚ ο «Παντέ» του... επέστρεψε τη χάρη με την ασίστ στο γκολ του!

Ύστερα από έξι αγωνιστικές η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει στις τάξεις της τους δυο κορυφαίους Έλληνες σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Τεττέη «συγκατοικεί» με τον Τσικίνιο στην κορυφή της σχετικής λίστας με τέσσερα γκολ, ενώ ο Παντελίδης έχει βρει δίχτυα τρεις φορές, όσες ο «killer» Ελ Καμπί και η τριάδα του Λεβαδειακού Όζμπολτ, Λαγιούς και Πεντρόσο. Με τα επτά γκολ που έχουν προσφέρει στην ομάδα τους οι Παντελίδης - Τεττέη είναι μαζί με το Τσικίνιο - Ελ Καμπί τα πιο... φαρμακερά δίδυμα του πρωταθλήματος, μέχρι στιγμής.

Τα μεγάλα ματς Τεττέη - Παντελίδη

Τεττέη vs Παναθηναϊκός

Γκολ: 1

Ασίστ: 1

Τελικές: 3 (2 στην εστία)

Ντρίμπλες: 4/8

Key Pass: 2

Μονομαχίες: 12/22

Παντελίδης vs Παναθηναϊκός

Γκολ: 1

Τελική: 1 (1 στην εστία)

Key Pass: 1

Μονομαχίες: 5/13

Τεττέη vs ΟΦΗ

Γκολ: 1

Ασίστ: 1

Τελικές: 3 (1 στην εστία)

Ντρίμπλες: 2/4

Key Pass: 3

Μονομαχίες: 10/23

Παντελίδης vs ΟΦΗ

Γκολ: 1

Τελικές: 3 (1 στην εστία)

Key Pass: 1

Δοκάρι: 1

Μονομαχίες: 3/9

Τεττέη vs ΑΕΚ

Γκολ: 1

Τελικές: 5 (4 στην εστία)

Κερδισμένο πέναλτι: 1

Κερδισμένη αποβολή: 1

Key Pass: 1

Ντρίμπλες: 3/5

Μονομαχίες: 10/17

Παντελίδης vs ΑΕΚ