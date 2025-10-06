Ο ποδοσφαιρικός «πατέρας» του Παντελίδη που τον... αναγέννησε στο Gazzetta: Από την απόρριψη του Παναθηναϊκού στην Εθνική Ομάδα

Από τα δάκρυα για την απόρριψη του Παναθηναϊκού στο όνειρο της κλήσης στην Εθνική Ελλάδος. Η ποδοσφαιρική «αναγέννηση» του Παύλου Παντελίδη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Νίκο Μεσολόγγη, ο οποίος μίλησε στο Gazzetta για την εξέλιξη του 23χρονου επιθετικού όσο τον είχε παίκτη στη Θύελλα Ραφήνας.

«Βρέθηκα στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας και μόνο μέσα από τη δικιά μου προσπάθεια έπαιξα Γ' Εθνική, Β' Εθνική και τώρα Α' Εθνική. Τα έχω δει όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θυμάμαι πριν 5-6 χρόνια που έκλαιγα στο δωμάτιο μου επειδή με έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό. Το αποτέλεσμα μας δίνει boost για τη συνέχεια».

Το γκολ-ανόδου κόντρα στην Καλαμάτα ήταν απλά ο τρόπος για να... συστηθεί. Αλλά στο φινάλε της σπουδαίας νίκης κόντρα στον Παναθηναϊκό, σε ένα flash interview, τον έκανε να τον μάθει όλη Ελλάδα. Ο Παύλος Παντελίδης είναι από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη φετινή Stoiximan Superleague με τη φανέλα της Κηφισιάς .

Δεν είναι μόνο τα τρία γκολ και οι δύο ασίστ σε έξι παιχνίδια με την Κηφισιά αλλά και η κλήση έκπληξη από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδος . Μία είδηση που έκανε τον γύρω της Ελλάδας και θύμισε σε όλους τη στιγμή που βούρκωσε μπροστά στις κάμερες όταν μιλούσε για το δύσκολο ξεκίνημα του.

Η απόρριψη από τον Παναθηναϊκό λίγο πριν ενηλικιωθεί, τον πλήγωσε αρκετά, τον απογοήτευσε αλλά δεν τον έριξε. Και σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο ένας προπονητής που συνάντησε στη Θύελλα Ραφήνας. Ο λόγος για τον Νίκο Μεσολόγγη, ο άνθρωπος που πήρε από το χέρι τον, τότε 18χρονο εξτρέμ και τον έφερε στις τάξεις της Κηφισιάς.

Για τρία χρόνια, ο Έλληνας προπονητής δούλευε συνεχώς μαζί του με στόχο, σε πρώτη φάση να του ανεβάσει τη ψυχολογία και έπειτα να τον βελτιώσει στο αγωνιστικό κομμάτι. Μετά από τρία χρόνια και μία σεζόν με απολογισμό 15 γκολ, ο Στέφανος Κοτσόλης τον ξεχώρισε και όλα τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία. Ή μάλλον ένα υπέροχο παραμύθι που (πλέον) δεν έχει... δράκο.

«Για το τέλος έχω αφήσει τον προπονητή μου κ. Νίκο Μεσολόγγη ο οποίος ήταν όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μου και έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να με βοηθήσει με τις συμβουλές του και τις οδηγίες του. Ήταν μαζί μου πάντα. Τόσο στα εύκολα, όσο και στα δύσκολα. Χωρίς εκείνον δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη θέση τώρα. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», ήταν τα λόγια του Παντελίδη μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του στη Θύελλα Ραφήνας.

Το Gazzetta εντόπισε τον Νίκο Μεσολόγγη που πλέον βρίσκεται στον πάγκο του Αστέρα Βάρης και και εκείνος μοιράστηκε αναμνήσεις με τον νεαρό ποδοσφαιριστή, αναφέρθηκε στην κλήση του στην Εθνική Ομάδα αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φτάσει εκεί που είναι τώρα.

- Ο Παντελίδης ήρθε στη Θύελλα Ραφήνας μετά από την απόρριψη που είχε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Τι παιδί βρήκατε τις πρώτες μέρες στην ομάδα;

«Όταν ήρθε στην ομάδα ο Παύλος, ήταν ένα παιδί που ήταν πολύ πεσμένος ψυχολογικά μετά την απόρριψη του Παναθηναϊκού. Εγώ, βλέποντας στοιχεία που είχε αγωνιστικά, προσπαθήσαμε όλοι μαζί να τον κάνουμε να ξαναβρεί τον εαυτό του και να αρχίσει ξανά να χαίρεται το ποδόσφαιρο. Να τον επαναφέρουμε στην κανονικότητα. Αυτός ήταν ο πρώτος μας στόχος. Είχε στεναχωρηθεί επειδή θεωρούσε ότι μετά την απόρριψη από τον Παναθηναϊκό, δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει επαγγελματικά το ποδόσφαιρο, κάτι που ήταν το όνειρο του».

- Είχε σκεφτεί να σταματήσει;

«Όχι, όχι δεν το είχε σκεφτεί».

- Τι συζητήσεις είχατε κάνει μεταξύ σας;

«Με τον Παύλο είχαμε μία ιδιαίτερη σχέση. Τον είχα σαν γιο μου και εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ήταν και καλό παιδί. Για αυτό προσπάθησα να του τονώσω τη ψυχολογία με κάθε τρόπο στο γήπεδο. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση εκτός της ομάδας αλλά όσον αφορά το κομμάτι προπονητή-παίκτη, τον συμβούλευα συνέχεια. Τι πρέπει να κάνει εντός και εκτός γηπέδου, τι δεν πρέπει να κάνει, να προσέχει τη ζωή του και να βελτιώνεται συνεχώς. Άκουγε πολύ, ειδικά όσους εμπιστευόταν».

- Τι βελτίωσε στα χέρια σας;

«Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Απλώς ήθελα να του βελτιώσω τη σκέψη. Είχε στοιχεία ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει στην Α' Εθνική αλλά έπρεπε να πάρει την ευκαιρία του και να τον εμπιστευτούν. Όμως έπρεπε να βάλει τις σκέψεις του στον αγωνιστικό χώρο σε μία σειρά. Να γίνει πιο ποδοσφαιρικός. Μέσα από δουλειά και επιμονή τα κατάφερε και έτσι πήγε στην Κηφισιά. Την τελευταία του χρονιά σκόραρε 15 γκολ στη Γ' Εθνική»

- Αγωνιστικά τι χρειαζόταν βελτίωση;

«Βελτίωσε πολύ την εκτελεστικότητα του. Την τελική απόφαση μπροστά από την εστία. Επίσης, έγινε ακόμα καλύτερος στο ένας με έναν. Ήταν ήδη καλός αλλά δουλέψαμε πολύ πάνω σε αυτό. Τον βάζαμε στη διαδικασία να μπαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Για να το κάνεις χρειάζεσαι κυρίως ψυχολογία, να πιστεύεις στον εαυτό του. Οπότε, επειδή στην αρχή είχε απογοητευτεί, τον βοηθήσαμε όλοι στην ομάδα».

- Σαν χαρακτήρας πώς είναι;

«Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Πραγματικά υπέροχος χαρακτήρας, χαμηλών τόνων και κάθε προπονητής που θα τον δουλέψει, θα πάρει πολλά πράγματα από εκείνον»

- Τι θέση έπαιζε όταν ήρθε και σε τι εξελίχθηκε;

«Έπαιζε ως εξτρέμ και την τελευταία χρονιά έγινε φορ. Είχε βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του και είπα να τον βάλω εκεί».

- Ποιο είναι το story από τη μεταγραφή στην Κηφισιά;

«Ήξερα τον κ. Κοτσόλη και επειδή δούλευα με τον Παύλο για τρίτη χρονιά, πίστευα πολύ σε εκείνον. Του είπα έλα να δεις έναν παίκτη που έχω. Του εξήγησα ότι δεν είναι για Β' Εθνική αυτό το παιδί, είναι για Α' Εθνική. Ήρθε, τον είδε και μου είπε ότι έχει καλά στοιχεία. Τον παρακολουθούσε και το καλοκαίρι του 2022 τον πήραν στην Κηφισιά»

- Πώς νιώσατε με την κλήση του στην Εθνική Ελλάδος;

«Επειδή μιλήσαμε στο τηλέφωνο, του είπα ότι νιώθω λες πήγα εγώ στην Εθνική Ελλάδος στην ηλικία του. Τόσο πολύ χάρηκα. Είναι υπέροχο. Και αυτό οφείλεται σε εκείνον και στη δουλειά που έκανε. Δεν του χαρίστηκε τίποτα και για αυτό του αξίζουν συγχαρητήρια».

- Τι σας είπε;

«Είναι ενθουσιασμένος. Αυτά που λέγαμε τότε στην ομάδα μαζί και μου έλεγε ότι είναι σαν όνειρο και αν το πιστεύω αυτό που λέω ή το έλεγα έτσι. Είναι μεγάλη ικανοποίηση. Μπορεί να κάνει πολλά και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό».

- Ένα μήνυμα για εκείνον;

«Θέλω να του ευχηθώ να καλύψει όλα του όνειρα και τις φιλοδοξίες που έχει. Νιώθω ανακούφιση και ικανοποίηση που δικαιώνεται για τη δουλειά του και να συνεχίσει έτσι και με ταπεινότητα».