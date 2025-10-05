Η εικόνα διάλυσης που παρουσίασε ο Παναιτωλικός στη Λιβαδειά είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδηγεί τον Γιάννη Πετράκη στην πόρτα της εξόδου.

Ο Παναιτωλικός διασύρθηκε από τον Λεβαδειακό, καθώς ηττήθηκε με 6-0, με τους Βοιωτούς να χάνουν ευκαιρίες για ακόμη μεγαλύτερο σκορ. Οι Αγρινιώτες, που έπαιζαν από το 35' με δέκα παίκτες λόγω της ακατανόητης ενέργειας του Άλεξιτς (έκανε θέατρο για πέναλτι,έχοντας ήδη κίτρινη), για ακόμη μια φορά φέτος παρουσίασαν κακή εικόνα και γνώρισαν την 4η και πιο βαριά ήττα στο πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι τα «καναρίνια» δεν έχουν πάρει ούτε βαθμό σε 3 εντός έδρας ματς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στη Λιβαδειά παρουσίασαν εικόνα – κηλίδα στην ιστορία τους, οδηγεί πλέον σε οριστικές εξελίξεις. Στη γενέθλια σεζόν των 100 χρόνων, στο Αγρίνιο προχώρησαν το περασμένο καλοκαίρι σε κινήσεις που έβαζαν ψηλά τον πήχη.

Αντ' αυτού ως τώρα μετά από έξι αγωνιστικές ο Παναιτωλικός βρίσκεται στον βαθμολογικό βυθό, μετρώντας 4 ήττες, αλλά το κυριότερο με πολύ κακό ποδόσφαιρο και χωρίς σημάδια βελτίωσης παρά τα... λεγόμενα του Γιάννη Πετράκη. Το... ηλεκτροσόκ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα η αλλαγή προπονητή και το έτσι κι αλλιώς βαρύ κλίμα για τον Πετράκη τον οδηγεί στην πόρτα της εξόδου.

Η διακοπή του πρωταθλήματος είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε όποιος είναι ο διάδοχος στον «κυανοκίτρινο» πάγκο να έχει κάποιες παραπάνω μέρες να δουλέψει ώστε να αλλάξει (όσο το δυνατό γίνεται για μια ομάδα που δεν δείχνει δουλεμένη) η εικόνα για το επόμενο εντός έδρας ματς με τον ΟΦΗ (18/10), που έτσι κι αλλιώς έχει πια χαρακτήρα τελικού για τους Αγρινιώτες.