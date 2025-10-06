Παναιτωλικός: Θέμα ωρών η ανακοίνωση για Πετράκη, τι ισχύει για την επόμενη μέρα και το «μη ρίσκο»

Στον Παναιτωλικό, όπως διαβάσατε εξ αρχής στο Gazzetta, αποφάσισαν τη λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Πετράκη πριν ακόμη η αποστολή επιστρέψει στο Αγρίνιο και πλέον αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση. Τι ισχύει για τον διάδοχο.

Η επόμενη μέρα της συντριβής στη Λιβαδειά βρίσκει τον Παναιτωλικό σε αναζήτηση νέου τεχνικού καθώς πλέον είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί και τυπικά η λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Πετράκη. Μια απόφαση που, όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta από το απόγευμα της Κυριακής, πάρθηκε άμεσα από τους διοικούντες τον σύλλογο του Αγρινίου βλέποντας την θλιβερή εικόνα εντός αγωνιστικού χώρου.

Εικόνα που έρχεται ως συνέχεια και των περασμένων εμφανίσεων, στα εντός έδρας ματς, εκεί όπου... φύτρωσε η αμφισβήτηση και ο προβληματισμός για το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση χωρίς κάποια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Αλλωστε όταν έχοντας βάλει ψηλά τον πήχη για τον σεζόν, δέχεσαι 6 γκολ από τον Λεβαδειακό (ο αντίπαλος έχασε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ), παρουσιάζεις εντός γηπέδου εικόνα διάλυσης, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη για το τι πρέπει να γίνει.

Με την ανακοίνωση του... διαζυγίου να είναι το μόνο που απομένει για το φινάλε του Γιάννη Πετράκη από τον «κυανοκίτρινο» πάγκο στον Παναιτωλικό ήδη σκέφτονται το... αύριο. Η λύση στην εξίσωση μόνο εύκολη δεν είναι καθώς στο Αγρίνιο, έχοντας αναβαθμίσει το ρόστερ στην περασμένη μεταγραφική περίοδο, δεν περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη.

Υπό νορμάλ συνθήκες στις τάξεις του Τίτορμου αυτή την εποχή θα ασχολούνταν ακόμη πιο... θερμά με τον σχεδιασμό για τα γενέθλια των 100 χρόνων τον επόμενο Μάρτιο. Όμως όπως στη ζωή έτσι και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν ανατροπές.

Πλέον η ονοματολογία είναι έντονη στο Αγρίνιο, με τις λύσεις να είναι συγκεκριμένες και όχι εν αφθονία. Όλες που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι... made in Greece, καθώς την δεδομένη χρονική στιγμή, με την φτωχή βαθμολογική συγκομιδή και την δύσκολη συνέχεια δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκο και... στοιχήματα.

Η διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω εθνικών ομάδων, είναι ο μόνος σύμμαχος του Παναιτωλικού αυτή τη στιγμή ώστε τα επόμενα 24ωρα να κλείσει το θέμα του νέου προπονητή και να έχει μπροστά του ένα νορμάλ διάστημα για να μάθει πρόσωπα και καταστάσεις.