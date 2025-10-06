Στην τελική ευθεία έχει μπει η υπόθεση αντικαταστάτη του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet. Την Δευτέρα ο Αχιλλέας Νταβέλης συναντήθηκε με Σάββα Παντελίδη και Στέλιο Μαλεζά και μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχει γίνει γνωστός ο νέος προπονητής.

Από την πρώτη στιγμή που αποφασίστηκε να τελειώσει η συνεργασία με τον Γιώργο Πετράκη, στην ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε η έρευνα αγοράς προκειμένου να βρεθεί ο αντικαταστάτης του που να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα σε καλύτερα αποτελέσματα. Μια έρευνα αγοράς στην οποία οι λύσεις δεν ήταν και πολλές, καθώς ο στόχος ήταν να βρεθεί είτε Έλληνας, είτε ξένος που να γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα.

Το βασικό όνομα στην ΄λίστα ήταν ο Σάββας Παντελίδης ειδικά μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Αστέρα Τρίπολης, έναν προπονητή που και το καλοκαίρι ήθελε η ΑΕΛ Novibet αλλά είχε συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Στην πορεία προστέθηκε και το όνομα του Στέλιου Μαλεζά με τον Παντελίδη να παραμένει και το μεγάλο φαβορί.

Το σίγουρο είναι, αν βέβαια δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, πως τα πάντα θα έχουν ξεκαθαρίσει σήμερα Δευτέρα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Αχιλλέας Νταβέλης έχει ξεκινήσει τις επαφές και με τους δύο και μέσα στην ημέρα θα παρθεί και η απόφαση για τον άνθρωπο που θα βρεθεί στον πάγκο και θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Πετράκη.