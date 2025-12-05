Το νέο format θα φανεί στην πορεία αν και πόσο θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Τα οφέλη και τα αρνητικά για τις ομάδες.

Το νέο format στο Κύπελλο Ελλάδας έχει ασφαλώς τεράστιες αλλαγές με το προηγούμενο.

Αυτό που είναι σ' εξέλιξη είναι, όμως, καλύτερο από το προηγούμενο; Είναι πιο ελκυστικό για τον κόσμο; Δίνει περισσότερα κίνητρα στις ομάδες; Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να δοθεί ξεκάθαρη απάντηση. Είναι ανάλογα με την οπτική που το βλέπει ο καθένας.

Το σίγουρο είναι ότι η τηλεόραση έχει μπει εδώ και πολλά χρόνια στην ποδοσφαιρική ζωή. Τα χρήματα είναι πολλά και τα κανάλια για να γεμίσουν το πρόγραμμά τους και να καλύψουν τα έξοδά τους, ώστε να έχουν φυσικά και έσοδα, ζητούν όλο και περισσότερους αγώνες.

Η ΕΠΟ προχώρησε στην καινοτομία της League Phase, όπως στις διοργανώσεις της UEFA. Είναι καλύτερο τώρα το Champions League; Το Europa League; Όποια απάντηση δίνει ο καθένας γι' αυτά, ενδεχομένως θα δώσει και για το Κύπελλο Ελλάδας.

Η απάντηση ίσως να έρθει στην πορεία. Τα νοκ άουτ παιχνίδια, άλλωστε, έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον με αποκορύφωμα τον τελικό. Το Gazzetta παραθέτει ορισμένα στοιχεία μετά τις αλλαγές που έγιναν στον θεσμό, τα θετικά και αρνητικά για τις ομάδες.

Ο αριθμός αγώνων

Με το προηγούμενο σύστημα μία ομάδα ήθελε 7 ή 8 ματς με τον τελικό για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Τόσα θέλει και τώρα. Εκτός κι αν στον τελικό πήγαινε ομάδα τοπικής ΕΠΣ που ξεκινούσε από την πρώτη φάση ή τη Γ' Εθνική (2η φάση) ή τη Super League 2 (2η φάση). Επειδή, όμως, αυτό ανήκει, ειδικά στην Ελλάδα, στη σφαίρα της φαντασίας και δεν είμαστε Αγγλία ή Γερμανία, όπου εκεί κυρίως παρατηρείται να πηγαίνει σε τελικό ομάδα μικρότερης κατηγορίας, η συζήτηση ξεκινάει από τη 4η φάση.

Εκεί μπαίνουν στη μάχη οι ομάδες της Super League, πλην των πρώτων τεσσάρων. Πέρσι, δηλαδή μπήκαν στην πέμπτη φάση των «16» Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Ας πάρουμε παράδειγμα τον ΟΦΗ, ο οποίος έφτασε στον τελικό. Οι Κρητικοί ξεκίνησαν Σεπτέμβριο στο Κύπελλο. Απέκλεισαν τον Παναιτωλικό σε μονό ματς και στη συνέχεια σε διπλά παιχνίδια Βόλο, Παναχαϊκή, Αστέρα Aktor. Ο τελικός ήταν το όγδοο ματς. Το ίδιο θα ίσχυε αν πήγαινε στον τελικό ο Άρης ή ο Αστέρας, για παράδειγμα. Ο τελικός θα ήταν το όγδοο ματς. Για τον Ολυμπιακό, όμως, ήταν το 7ο.

Πάμε στο φετινό format. Στη League Phase οι ομάδες δίνουν 4 ματς. Αυτός που πάει στα playoffs φτάνει στα 5. Στα προημιτελικά ακόμα ένα πάει στα 6, συν δύο στα ημιτελικά, σύνολο 8 και ένα ο τελικός 9. Ένα ή και δύο περισσότερα παιχνίδια, αν δεν τερματίσει στην πρώτη τετράδα. Για παράδειγμα ο Άρης, που λόγω δυναμικής δεν είναι απίθανο να πάει σε έναν τελικό, αν τερματίσει πέμπτος στη League Phase, πέρσι ήθελε 8 ματς με τον τελικό μαζί, φέτος θα θέλει 9 με τον τελικό μαζί. Ο ΠΑΟΚ πέρσι έμεινε εκτός από την ΑΕΚ στα προημιτελικά. Αν περνούσε θα έδινε κι αυτός 7 ματς με τον τελικό. Φέτος αν πάει τελικό, επειδή λογικά θα είναι στα playoffs και θα έχει ενδιάμεσο παιχνίδι πριν τα προημιτελικά, θα είναι το 9ο ματς! Δύο περισσότερα σε σχέση με πέρσι.

Ας υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός νικάει τον Ηρακλή. Λόγω διαφοράς τερμάτων (τώρα βρίσκεται στο +9) είναι πιθανό να τερματίσει πρώτος. Τότε θα έχει 4 ματς, 1 στα προημιτελικά, 2 στα ημιτελικά κι 1 στον τελικό. Σύνολο 7 αγώνες. Όσους και πέρσι. Μπήκε στη φάση των «16», όπου απέκλεισε την Athens Kallithea και στη συνέχεια Παναθηναϊκό και ΑΕΚ για να πάρει το τρόπαιο στο 7ο ματς με τον ΟΦΗ.

Οι Ευρωπαίοι

Το νέο format δίνει κίνητρο ν' αποφύγεις ματς ή να έχεις πλεονέκτημα έδρας σε μονό αγώνα στα προημιτελικά. Αλλά ειδικά για όσους παίζουν Ευρώπη, ο στόχος πάντα στις πρώτες φάσεις του Κυπέλλου θα είναι για να φρεσκάρουν παίκτες κι όχι να τα δώσουν όλα. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό αγώνων, λοιπόν, υπάρχει έστω κι ένας παραπάνω για την ομάδα που θα πάει τελικό. Κι ένα επιπλέον παιχνίδι όταν παίζει κάποιος και στην Ευρώπη είναι επιβάρυνση.

Οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη ίδιο διάστημα πέρσι έδωσαν 2-3 ματς. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έδωσαν δύο ματς Οκτώβριο και αρχές Δεκεμβρίου. Οι Θεσσαλονικείς σε διπλά ματς με το Αιγάλεω που δεν έχουν νόημα, αφού η διαφορά είναι τεράστια πέρασαν με δύο νίκες και γκολ 10-1... Η ΑΕΚ, αντίθετα είχε τον Άρη και πέρασε στα πέναλτι στη ρεβάνς.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός απέκλεισαν Καλλιθέα και Ατρόμητο, αντίστοιχα. Ζορίστηκαν αλλά όχι πολύ. Στα προημιτελικά, όπου συναντήθηκαν τα ματς έγιναν 15/1/25 και 5/2/25.

Αντίθετα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που επίσης συναντήθηκαν στα προημιτελικά έπαιξαν 18/12/24 και 9/1/25. Τα ματς, λοιπόν, το ίδιο διάστημα για τους Ευρωπαίους μπορεί να ήταν λιγότερα 2 ή 3, αντί για 4 που φέτος είναι δεδομένα, αλλά την τρέχουσα περίοδο θεωρητικά είναι λιγότερο απαιτητικά. Πέρσι στην κλήρωση μπορούσε να υπάρξει νωρίς ντέρμπι και στους 16, ενώ υπήρξαν δύο στα προημιτελικά.

Φέτος θα υπάρξουν, πάντα με την προϋπόθεση να μην γίνουν εκπλήξεις, δύο δυνατές μάχες με Άρη και ΠΑΟΚ στα προημιτελικά και βλέπουμε για ημιτελικά.

Ο ΠΑΟΚ που θα δώσει τέσσερα ματς φέτος, θα έχει κι ένα playoffs τον Γενάρη, δηλαδή 5 αντί για 4 ματς, αν προσθέσουμε και τον επόμενο μήνα.

Να σημειωθεί ότι τα playoffs θα γίνουν 6-8 Γενάρη, τα προημιτελικά 13-15 Γενάρη (ένα ματς), οι ημιτελικοί 2 και 12 Φεβρουαρίου και ο τελικός 25 Απριλίου.

Ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να μείνει εκτός Champions League, αλλά οι υπόλοιποι μπορεί να παίξουν στα playoffs Europa League και Conference League και να φορτωθούν άλλα δύο απαιτητικά ματς, ενώ αν περάσουν η επιβάρυνση, μαζί με την επιτυχία βέβαια, θα γίνεται και πιο έντονη.

Οι μεγάλοι σε ημιτελικά και τελικό

Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός είναι στα προημιτελικά κι εκεί θα βρεθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους θα έχουν αυξημένες πιθανότητες, με τη ρεβάνς στην έδρα τους, να βρεθούν στα ημιτελικά.

Άρα, ένα ντέρμπι και πολύ πιθανός και τελικός με μεγάλους. Οπότε μεγάλο ενδιαφέρον από περισσότερους οπαδούς, μεγαλύτερο ενδιαφέρον κι από τον τηλεθεατή. Αυτή είναι η αλήθεια.

Ασφαλώς είναι ωραίο να μην βλέπεις τις ίδιες ομάδες σε τελικούς, αλλά επειδή το χρήμα μιλάει, όταν παίζουν πιο εμπορικές ομάδες, τα κανάλια θα πληρώσουν και πιο ακριβά το προϊόν. Δεν είμαστε Premier, La Liga, Bundesliga|, ούτε ΝΒΑ και NFL. Με κλήρωση, όμως, όπως μέχρι πέρσι, μπορεί να αλληλοεξουδετερωθούν οι μεγάλοι και να γίνουν και ημιτελικοί χωρίς τις λαοφιλέστερες ομάδες και φυσικά και τελικός με μία ομάδα που δεν θα έχει πολύ κόσμο, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Χαρές για φιλάθλους στην περιφέρεια

Οι παίκτες μικρών ομάδων χαίρονται να παίζουν με μεγαθήρια. Στο εξωτερικό όταν γίνεται η κλήρωση, ορισμένοι πανηγυρίζουν όταν πέσουν με τη Ρεάλ, τη Μπαρτσελόνα, την Παρί κι ας γνωρίζουν τη μοίρα τους... Κι εδώ με κλήρωση μία περιφερειακή ομάδα μπορεί να παίξει με μεγάλο.

Με το νέο format, ωστόσο, είναι πιο πιθανό ότι ένας σύλλογος της περιφέρειας, ειδικά μικρότερης κατηγορίας, μπορεί να δει τρεις ομάδες Super League. Ανάλογα την κλήρωση. Είναι αυξημένο το ποσοστό να δώσει ένα εντός έδρας ματς με μεγάλη ομάδα και αυτό είναι καλό και για το ταμείο. Και είναι σημαντικό να είναι μονό το ματς, ενώ σε διπλό, μπορεί ο μεγάλος να αφήσει εκτός πολλούς παίκτες. Ο Ολυμπιακός για παράδειγμα, πήγε στη Σύρο κι έπαιξαν και αρκετοί βασικοί. Αν είχε νικήσει 5-0 στο πρώτο παιχνίδι, δεν θα πήγαινε ο Ελ Καμπί ή Ροντινέι στο νησί.

Το σίγουρο ότι τα παιχνίδια είναι περισσότερα κι όχι λιγότερα. Δείχνει προς το παρόν, να χάνεται η πιθανότητα της έκπληξης, αλλά όπως αναφέραμε, όταν μετράει το χρήμα, τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.