Το ΔΣ της Super League θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα.

Διοικητικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στη Super League.

Τα πιο σημαντικά θέματα είναι το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της σεζόν, η κλήρωση για τα playoffs του πρωταθλητή και για τις θέσεις 5-8, ενώ θα γίνει κουβέντα και για το πότε θα πρέπει να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα.

Ένα ακόμα θέμα είναι το «joker right». Το δικαίωμα δηλαδή να ζητήσει μία ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, αναβολή σε ένα συγκεκριμένο σημείο που επιθυμεί. Μέχρι στιγμής να θυμίσουμε ότι κάτι τέτοιο αιτήθηκε μόνο ο Παναθηναϊκός στην αρχή της περιόδου και γι' αυτό εκκρεμεί το ματς με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League: «Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων 16ης έως και 26ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

2/ Θέματα κλήρωσης αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4 και Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts και συζήτηση για την ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος (αγωνιστικής περιόδου 2026-2027).

3/ Περιεχόμενο και διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός (1) αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν έχουν ήδη ασκήσει αυτό (“Joker Right”) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος.

4/ Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού.

5/ Επιλογή επίσημης μπάλας των επόμενων πρωταθλημάτων.

6/ Διάφορα».