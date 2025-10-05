Ο Γιώργος Πετράκης αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΛ Novibet με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν και επίσημα το τέλος της συνεργασίας τους.

Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet είναι από το βράδυ της Κυριακής ο Γιώργος Πετράκης. Ο νεαρός τεχνικός δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των «βυσσινί» που με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησαν την λύση της συνεργασίας με τον 37χρονο προπονητή.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν χωρίς την παραμικρή αμφιβολία το βαρύ 2-5 από τον Βόλο στην AEL FC Arena. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου αγώνα η απόφαση είχε ήδη παρθεί και λίγες ώρες αργότερα το διαζύγιο έγινε γνωστό και επίσημα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει τη κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».