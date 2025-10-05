ΑΕΛ Novibet: Τέλος και τυπικά από τους Θεσσαλούς ο Πετράκης
Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet είναι από το βράδυ της Κυριακής ο Γιώργος Πετράκης. Ο νεαρός τεχνικός δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των «βυσσινί» που με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησαν την λύση της συνεργασίας με τον 37χρονο προπονητή.
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν χωρίς την παραμικρή αμφιβολία το βαρύ 2-5 από τον Βόλο στην AEL FC Arena. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου αγώνα η απόφαση είχε ήδη παρθεί και λίγες ώρες αργότερα το διαζύγιο έγινε γνωστό και επίσημα.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει τη κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη.
Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».
