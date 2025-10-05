Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Τρίπολης αποτελεί ο Σάββας Παντελίδης μετά το κακό ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή Stoiximan Superleague.

Ο Σάββας Παντελίδης και ο Αστέρας AKTOR θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους καθώς ο Έλληνας προπονητής αποτελεί επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Αρκάδων, πληρώνοντας το κακό ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν. Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για τις σχετικές εξελίξεις με το θέμα του προπονητή.

Ο 60χρονος κόουτς επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας πριν από ακριβός έναν χρόνο (5/10) και ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε το κλαμπ στα play offs στις θέσεις 5-8 και μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ωστόσο φέτος και μετά από οκτώ ματς σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ο Αστέρας δεν έχει κάνει σεφτέ στις νίκες.

Αντιθέτως, μετρά τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις δύο βαθμούς. Η ήττα από τον Πανσερραϊκό (2-1) αποτέλεσε τη... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και έφερε την απομάκρυνση του Έλληνα τεχνικού. Κάπως έτσι, η δεύτερη θητεία του στην Τρίπολη ολοκληρώνεται με συνολικά 15 νίκες, 6 ισοπαλίες και 18 ήττες σε 39 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Σάββα Παντελίδη.

Ευχαριστούμε τον κ. Παντελίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».