Ο Στέλιος Μαλεζάς βρίσκεται σε επισφαλή θέση την ΑΕΛ Novibet και εφόσν προκύψει οριστική απόφαση για «διαζύγιο» ο Σάββας Παντελίδης είναι ο πρώτος στόχος της διοίκησης.

Τα «σύννεφα» που έχουν μαζευτεί πάνω από την ΑΕΛ Novibet εδώ και μήνες δεν υποχωρούν. Oι Λαρισαίοι από την αρχή της σεζόν, η οποία ξεκίνησε με τον Γιώργο Πετράκη, δεν μπορούν να βρουν το «δρόμο» τους σε αγωνιστικό επίπεδο και παρόλο που έκαναν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα στο ματς με τον ουραγό Πανσερραϊκό, υπό τις οδηγίες του Στέλιου Μαλεζά, αυτό δεν βοήθησε την ομάδα να ανακάμψει.

Έκτοτε οι Βυσσινί έχουν έξι σερί ήττες, τέσσερις στο πρωτάθλημα και δυο στο Κύπελλο Ελλάδας, οι οποίες συνδυάστηκαν με τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια του θεσμού. Μάλιστα εφόσον ο Ηρακλής δεν κάνει την έκπληξη και πάρει αποτέλεσμα κόντρα στον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να αφήσει εκτός τον Παναιτωλικό, οι Λαρισαίοι θα είναι η μοναδική ομάδα της Stoiximan Super League που συμμετείχε στη League Phase και δεν θα συνεχίσει σε επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Παρόλο που από πλευράς διοίκησης εκφράζεται στήριξη στην πλευρά του Μαλεζά, ο οποίος την ερχόμενη Κυριακή (7/12), στο ματς με τον Παναθηναϊκό στον κάμπο, θα κλείσει δυο μήνες στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, δεν είναι κρυφό πως ο 40χρονος κόουτς βρίσκεται σε επισφαλή θέση. Φυσικά είναι προφανές πως μια νέα ομάδα, με τόσα καινούργια πρόσωπα αλλά και κρούσματα απειθαρχίας, όπως ο Ουάρντα, μόνο εύκολο δεν είναι να δέσει αλλά ο χρόνος σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα δεν ήταν «σύμμαχοι».

Μπορεί να υπήρχαν φήμες ακόμα και για άμεση απομάκρυνση του Μακεδόνα τεχνικού, όμως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Ο Μαλεζάς όλες αυτές τις ημέρες προετοιμάζει την ομάδα του για τον αγώνα με το Τριφύλλι του Ράφα Μπενίτεθ και με βάση τα ισχύοντα δεδομένα την Κυριακή θα καθίσει κανονικά στον πάγκο της ομάδας του.

Είναι προφανές πως εφόσον πάρει αποτέλεσμα κόντρα στους Πράσινους και η ομάδα δείξει πως έχει σφυγμό δύσκολα θα τεθεί ζήτημα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Σε διαφορετικό σενάριο το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι πως οι Λαρισαίοι θα πάνε σε δεύτερη αλλαγή προπονητή.

Τα δεδομένα για Παντελίδη

Μετά την απομάκρυνση του Πετράκη ο Αχιλλέας Νταβέλης είχε καταλήξει στις επιλογές του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος μόλις είχε αποχωρήσει από τον Αστέρα AKTOR και του Στέλιου Μαλεζά, που περίμενε τη νέα «Σουπερλιγκάτη» πρόκληση του μετά την Athens Kallithea. Η διοίκηση του κλαμπ κατέληξε στον δεύτερο, όμως η εκτίμηση που υπάρχει στο πρόσωπο του Έλληνα τεχνικού είναι δεδομένη.

Εφόσον υπάρξει απόφαση για αντικατάσταση του Μαλεζά τότε η ΑΕΛ Novibet αναμένεται να κάνει εκ νέου σημαντική προσπάθεια για να τα βρει με τον Παντελίδη, με την περίπτωση του έμπειρου τεχνικού να θεωρείται ιδανική για να βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη θέση. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για προπονητή που έχει δείξει τα «διαπιστευτήρια» του σε Αστέρα ΑΚΤΟR, Άρη και φυσικά στον Ηρακλή, τον οποίο έσωσε εντός των τεσσάρων γραμμών, κάνοντας πράξη αυτό που έδειχνε εκτός πραγματικότητας.

Φυσικά από την επιθυμία μέχρι τη συμφωνία υπάρχει (σημαντική) απόσταση και μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως υπάρχουν deal και υπογραφές με την πλευρά του πολύπειρου κόουτς. Σε περίπτωση που υπάρξει αποχώρηση του Μαλεζά αλλά δεν επιτευχθεί συμφωνία με τον Παντελίδη, όπως έγινε τον Οκτώβριο, τότε η ΑΕΛ Novibet θα κινηθεί για άλλον «Σουπερλιγκάτο» προπονητή, όπως επί παραδείγματι τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος πριν από περίπου ένα μήνα αποχώρησε από τον ΟΦΗ.

Βέβαια τη δεδομένη χρονική στιγμή στον οργανισμό της ΑΕΛ Novibet σε πρώτο πλάνο είναι το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα.