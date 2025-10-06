Στις 13 Απριλίου ο Παύλος Παντελίδης πέτυχε το γκολ που έμελλε να ανοίξει το δρόμο του αρχικά για το στόχο της Super League και εν συνεχεία για το «όνειρο» της Εθνικής.

Ονειρεμένο εξάμηνο για τον Παύλο Παντελίδη. Μέσα σε αυτό το διάστημα ο νεαρός επιθετικός πανηγύρισε άνοδο με την Κηφισιά από τη Super League 2, έκανε τα πρώτα του παιχνίδια στη Stoiximan Super League, πέτυχε γκολ κόντρα σε αντιπάλους του βεληνεκούς του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, ενώ με τις φανταστικές εμφανίσεις του υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο κέρδισε την κλήση του από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας.

Φυσικά για να έρθουν όλες αυτές οι μαγικές στιγμές για τον 23χρονο εξτρέμ υπήρχε ένα σημείο - κλειδί που μέχρι τώρα έχει αλλάξει την καριέρα αλλά και τη ζωή του.

Στις 13 Απριλίου του 2025 η Κηφισιά αντιμετώπισε την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας και ήθελε μόνο νίκη για να «κλειδώσει» επί της ουσίας την άνοδο και το δεύτερο πρωτάθλημα της σε τρεις συμμετοχές στη Super League 2.

Ο «Σέμπα» Λέτο έφερε από τον πάγκο στο ημίχρονο τον Παύλο Παντελίδη αντί του Παναγιώτη Τζίμα και όπως ανέφερε ο 23χρονος επιθετικός στο Gazzetta μετά το σπουδαιότερο παιχνίδι σε επίπεδο δεύτερης κατηγορίας τα τελευταία χρόνια o Αργεντινός τον είχε... ενημερώσει πως εκείνος θα έβαζε το γκολ.

Στο 90+2', με το ματς δίχως σκορ (0-0), ο Παντελίδης έφυγε στην αντεπίθεση, απέφυγε τον Ουές στο 1vs1 και με φανταστικό τελείωμα μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1, «παγώνοντας» την Καλαμάτα και στέλνοντας στα ουράνια την ομάδα του. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία...