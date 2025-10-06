Μία ακόμα προσθήκη υπήρξε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε ακόμα πιο μία προσθήκη στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία (9/10 και Δανία (12/10) καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι άρρωστος και αποφασίστηκε να υπάρχει μία έξτρα παρουσία για τα... φτερά.

Ο παίκτης που θα βρίσκεται ανάμεσα στις κλήσεις είναι ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς . Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός εξαργυρώνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με την ομάδα του Β. Προαστίων καθώς μέτρησε τρία γκολ και δύο ασίστ στα πρώτα έξι ματς της σεζόν.

Όσον αφορά το κομμάτι του Καρέτσα, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός θα ταξιδέψει απευθείας στην Σκωτία και εκεί θα κριθεί το θέμα της συμμετοχής του.