Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε ακόμα πιο μία προσθήκη στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία (9/10 και Δανία (12/10) καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι άρρωστος και αποφασίστηκε να υπάρχει μία έξτρα παρουσία για τα... φτερά.
Ο παίκτης που θα βρίσκεται ανάμεσα στις κλήσεις είναι ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός εξαργυρώνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με την ομάδα του Β. Προαστίων καθώς μέτρησε τρία γκολ και δύο ασίστ στα πρώτα έξι ματς της σεζόν.
Όσον αφορά το κομμάτι του Καρέτσα, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός θα ταξιδέψει απευθείας στην Σκωτία και εκεί θα κριθεί το θέμα της συμμετοχής του.
Να θυμίσουμε πως υπήρξε ήδη μία αλλαγή, αυτή του τραυματία Παναγιώτη Ρέτσου, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Από εκεί και πέρα, οι εκλεκτοί είναι οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας, Τάσος Δουβίκας.
