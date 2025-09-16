Παύλος Παντελίδης: Από τα δάκρυα για τον Παναθηναϊκό, στη δόξα της ανόδου και το όνειρο της Super League

Το Gazzetta σας παραθέτει την ιστορία πίσω από τα δάκρυα συγκίνησης του Παύλου Παντελίδη μετά τη νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού.

Μπορεί η... πληθωρική εμφάνιση καριέρας του Ανδρέα Τεττέη και το «buzzer beater» του Ούγκο Σόουζα να τράβηξαν τα φώτα στην τεράστια ανατροπή στην ανατροπή της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού, όμως στο Βόλο υπήρχε ακόμα ένας πρωταγωνιστής. Ο λόγος για τον Παύλο Παντελίδη.

O... ήρωας της Καλαμάτας πήρε φανέλα βασικού από τον Σεμπάστιαν Λέτο στη «μάχη» με το Τριφύλλι και στην παρθενική του εμφάνιση ως «starter» σε αγώνα Super League έκανε πραγματική κατάθεση ψυχής! Ο 22χρονος τα έδωσε όλα στα 100 λεπτά που διήρκησε ο αγώνας με τους Πράσινους, τόσο ως δεξί εξτρέμ, όσο και στην κορυφή της επίθεσης σε δίδυμο με τον Ανδρέα Τεττέη, με το «κοντέρ» του μετρητή του να σταματάει στα 11,2 χιλιόμετρα.

Ο νεαρός επιθετικός συνδύασε αυτό το ιδιαίτερα ξεχωριστό ματς με κομβικό γκολ. Στο 79' ο Τεττέη έκανε... πλάκα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, «αδειάζοντας» αρχικά τον Πάλμερ Μπράουν και εν συνεχεία τον Τσιριβέγια, «έσπασε» την μπάλα στον Παντελίδη, ο οποίος με άπιαστο τελείωμα έστειλε την μπάλα στον ουρανό των διχτύων του Ντραγκόφσκι για το 2-2.

Ο Παντελίδης μετά το ματς άνοιξε την καρδιά του στην Cosmote TV, δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για την ξεχωριστή στιγμή που έζησε και συγκλόνισε με όσα είπε. Το Gazzetta σας παραθέτει την ιστορία πίσω από τα δάκρυα του ποδοσφαιριστή που συνδύασε το όνομα του με τη δεύτερη άνοδο της Κηφισιάς στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το αίσθημα της «απόρριψης» από τον Παναθηναϊκό

Ο Παύλος Παντελίδης γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 2002 και από μικρή ηλικία αγάπησε το ποδόσφαιρο, έχοντας... έφεση στο γκολ. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία της ομάδας της περιοχής του, της Νέας Ιωνίας, ενώ ξεχώρισε στη μικτή Αθηνών, όντας πρώτος σκόρερ στον όμιλο του.

Στα 15 του χρόνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και του Ολυμπιακού, στον οποίο έκανε δοκιμαστικά. Τελικά επέλεξε να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι, καθώς εντάχθηκε αρχικά στην Κ16 των Πράσινων και εν συνεχεία στην Κ17, στην οποία δεν έπαιξε πολύ. Τελικά ενημερώθηκε πως δεν υπολογίζεται και από το πουθενά έμεινε χωρίς ομάδα.

Όπως είναι προφανές για ένα παιδί σε τόσο ευαίσθητη ηλικία το αίσθημα της «απόρριψης» από τα τμήματα υποδομής ενός κλαμπ του επιπέδου του Παναθηναϊκού τον επηρέασε ψυχολογικά. «Θυμάμαι πριν 5-6 χρόνια που έκλαιγα στο δωμάτιο μου επειδή με έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό», είπε στην Cosmote TV μετά το θρίαμβο της Κηφισιάς στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η περιπέτεια στα ερασιτεχνικά

Μπορεί η αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό να αποτέλεσε ψυχολογικό πλήγμα, όμως ο Παντελίδης δε σκέφτηκε ούτε μια στιγμή να παρατήσει το μεγάλο του όνειρο. Να γίνει «Σουπερλιγκάτος» ποδοσφαιριστής.

Τουναντίον. Αυτή η κατάσταση τον πείσμωσε για να αποδείξει σε αυτούς που τον έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό πόσο λάθος έκαναν. Ξεκίνησε την προσπάθεια του να κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο από το μηδέν και αυτό τον έκανε πιο δυνατό.

Η πορεία προς το όνειρο πήγε... βήμα βήμα από τα ερασιτεχνικά της Αθήνας. Τότε δεν είχε καν μάνατζερ και το στήριγμα του ήταν ο πατέρας του, ο οποίος του μετέδωσε την «τρέλα» για την μπάλα. Εκείνος ήταν που τον παρότρυνε να επιστρέψει στη Νέα Ιωνία, η οποία τότε αγωνιζόταν στην Α' ΕΠΣΑ.

Στο τοπικό πρωτάθλημα άρχισε να δείχνει την καλή του σχέση με το γκολ, όμως το 2020 του... έκοψε τη φόρα η καραντίνα για τον Covid. Τη σεζόν 2020-21 βρήκε την ευκαιρία να παίξει στη Γ' Εθνική για λογαριασμό της Θύελλας Ραφήνας, με την οποία αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα ανόδου στη Super League 2 και η ποδοσφαιρική μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να βρει στο δρόμο του την Κηφισιά, η οποία εκείνη τη χρονιά πανηγύρισε την παρθενική της άνοδο στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το... μάτι του Κοτσόλη και ο δανεισμός στην Ηλιούπολη

Στην τρίτη του χρονιά στην ομάδα της Ραφήνας βγήκε πρώτος σκόρερ του ομίλου της Θύελλας, καθώς πέτυχε 15 γκολ και τότε ήρθε η μεταγραφή που περίμενε σε ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας.

Ο τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς, Στέφανος Κοτσόλης, ξεχώρισε τον... πιτσιρικά με την αξιοσημείωτη ευχέρεια στο σκοράρισμα και από δική του εισήγηση αποκτήθηκε τη χρονιά που το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ετοιμαζόταν για την «πρωτόγνωρη» σεζόν στη Super League.

Ο νεαρός Παντελίδης ακολούθησε την προετοιμασία υπό τον Γιάννη Αναστασίου, όμως κρίθηκε πως δεν ήταν έτοιμος για «Σουπερλιγκάτο» επίπεδο και συνεπώς αποφασίστηκε να πάει δανεικός στην Ηλιούπολη της Super League 2, ώστε να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να «ψηθεί» ποδοσφαιρικά.

Προφανώς αυτή η... αναβολή της συμμετοχής του στη Super League τον στεναχώρησε, όμως δεν μετάνιωσε ούτε στιγμή αυτή την εμπειρία, η οποία τον βοήθησε στην εξέλιξη του ως ποδοσφαιριστής και άνθρωπος. Εκείνη τη σεζόν η ομάδα των Νοτίων Προαστίων μπήκε στα Play Off της Super League 2 και ο Παντελίδης σκόραρε 9 γκολ στην πρώτη του χρονιά ως επαγγελματίας. Διόλου άσχημα...

Το γκολ - άνοδος και η επίτευξη του (πρώτου) στόχου

Το καλοκαίρι του 2024 η πρόσφατα υποβιβασμένη Κηφισιά ξεκίνησε την προετοιμασία της για την προσπάθεια της άμεσης επανόδου και ο νεαρός επιθετικός επέστρεψε στο Ζηρίνειο. Ο Σεμπάστιαν Λέτο ξεκαθάρισε στον 21χρονο επιθετικό πως τον πιστεύει και τον προορίζει στα βασικά του πλάνα.

Τότε ο Παντελίδης έβλεπε τον εαυτό του ως παίκτη περιοχής, λόγω των καλών του τελειωμάτων, όμως από την πλευρά του ο 39χρονος κόουτς τον «πίστευε» ως εξτρέμ. Φυσικά ο Αργεντινός ξέρει πως είναι αυτή η κατάσταση, καθώς και ο ίδιος αγωνιζόταν τόσο στην κορυφή, όσο και στα άκρα της επίθεσης. Ένα χρόνο αργότερα ο νεαρός επιθετικός αισθάνεται την ίδια... άνεση τόσο στο «9», όσο και στα δυο «φτερά».

Η σεζόν εξελίχθηκε ονειρικά με 30 εμφανίσεις, 2 ασίστ και 7 γκολ, εκ των οποίων το ένα ιστορικής σημασίας. Στις 13 του περασμένου Απριλίου ο Σεμπάστιαν Λέτο έβαλε τον Παντελίδη στο δεύτερο μέρος του «τελικού» ανόδου στην Παραλία και δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς στο 90+2' ο νεαρός επιθετικός έπειτα από ατομική ενέργεια έκανε το 0-1 στην Καλαμάτα και έστειλε την ομάδα του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Παντελίδης έγινε ο ήρωας της ημέρας και όπως είχε πει στο Gazzetta ο «Σέμπα» το είχε προβλέψει πως θα έβαζε το γκολ. Ο 22χρονος επιθετικός βίωσε την πιο ευτυχισμένη στιγμή της καριέρας του και το αποτύπωσε πάνω του, κάνοντας τατουάζ το αγαπημένο του «11», το οποίο φοράει στην Κηφισιά.

Αφού πέτυχε το στόχο της ανόδου και της συμμετοχής στη Super League o νεαρός και ικανότατος επιθετικός ζει το πρώτο από τα πολλά όνειρα του και τα επόμενα είναι στα... πόδια του.