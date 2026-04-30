Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης συμπλήρωσε κάρτες στο προηγούμενο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό και θα χάσει το ματς στο Αγρίνιο.

Με μια σημαντική απουσία θα ταξιδέψει η Κηφισιά στο Αγρίνιο για το ματς της 6ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό (2/5, 17:00). Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη.

Ο 24χρονος χαφ δέχτηκε κίτρινη στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής, κόντρα στον Τίτορμο, στη Νεάπολη, συμπλήρωσε τρεις κάρτες κι όπως προβλέπεται στα Play Out και στα Play Off, θα χάσει τον αμέσως επόμενο αγώνα.

Θυμίζουμε ότι σε αντίθεση με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπου οι ομάδες έχουν δικαίωμα επιλογής για να δηλώσουν ποδοσφαιριστή που έχει κάρτες σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια, πλέον οι τιμωρημένοι πάνε «αυτόματα» στο ματς που ακολουθεί

Ασφαλώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική απουσία, καθώς τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι βασικότατος στα πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο και μάλιστα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τις τελευταίες επτά αγωνιστικές είναι βασικός στο δίδυμο των κεντρικών χαφ της Κηφισιάς, κυρίως στο πλευρό του Λαζάρ Αμανί, ενώ σε έξι διαδοχικά παιχνίδια ήταν αναντικατάστατος.

Αξιοσημείωτο ότι ο νεαρός μέσος της ομάδας των Βορείων Προαστίων είναι ο μοναδικός παίκτης που βρίσκεται στο ποινολόγιο της Λίγκας ενόψει των παιχνιδιών του ερχόμενου Σαββατοκύριακου, στα τρία «μίνι» πρωταθλήματα της Super League.