Ο Λεβαδειακός του Παπαδόπουλου είναι μια μηχανή παραγωγής γκολ και ποιοτικών τελικών

Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατάφερε να κάνει τον Λεβαδειακό να είναι, πέρα από πρώτος σε γκολ, η ομάδα που παράγει τις πιο επικίνδυνες τελικές στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η εντυπωσιακή νίκη του Λεβαδειακού επί του Παναιτωλικού με 6-0 ήταν το τελευταίο επίτευγμα της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία, αν πέρυσι μπορούμε να πούμε ότι κέντρισε τα βλέμματα, φέτος πραγματικά εντυπωσιάζει.

Ο Έλληνας τεχνικός παρέμεινε το καλοκαίρι στην ομάδα, στηρίχτηκε με επενδύσεις από την διοίκηση και το αποτέλεσμα που παρουσιάζει είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.

Μετά από έξι αγώνες πρωταθλήματος, ο Λεβαδειακός είναι στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς έχοντας κερδίσει την Κηφισιά, τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό, μείνει ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και χάσει μόνο από την ΑΕΚ εντός έδρας και τον Ολυμπιακό εκτός.

Τα έξι ματς του Λεβαδειακαού στο φετινό πρωτάθλημα

Λεβαδειακός - Κηφισιά 3-2

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0

Στην ουσία με τις ομάδες που είναι στα... κυβικά του έχει 3/3 με τα γκολ να είναι 13-3 υπέρ του. Παράλληλα, έχει κάνει το 2/2 και στο Κύπελλο, ρίχνοντας μάλιστα και 4αρα (4-1) στον ΠΑΟΚ.

Η πρώτη επίθεση με 16 γκολ και το ακόμα μεγαλύτερο επίτευγμα

Η χθεσινή επικράτηση του Λεβαδειακού με 6-0 κόντρα στον Παναιτωλικό, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες από το 34ο λεπτό λόγω της αποβολής του Άλεξιτς με δεύτερη κίτρινη κάρτα, έκανε την ομάδα της Βοιωτίας να είναι εκείνη που έχει την κορυφαία επίθεση αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα με 16 γκολ, έχοντας δύο περισσότερα από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Μάλιστα ήταν τόσο ευρεία η νίκη αυτή που αποτέλεσε την μεγαλύτερη στην ιστορία του σε επίπεδο Α' Εθνικής ενώ ήταν και το πρώτο ματς που οι Βοιωτοί σημείωσαν τέσσερα γκολ από το ημίχρονο.

Το 6-0 είναι η ευρύτερη νίκη στην ιστορία του Λεβαδειακού στη μεγάλη κατηγορία. Προηγούμενη το Λεβαδειακός - Παναχαϊκή 5-0 στις 05.12.1993. Και για πρώτη φορά ο Λεβαδειακός πέτυχε έξι γκολ στην κατηγορία. #slgr pic.twitter.com/zG6VxLwZg6 October 5, 2025

Ωστόσο, όσο εντυπωσιακό ακούγεται το να έχει ο Λεβαδειακός την πρώτη επίθεση στο πρωτάθλημα, έστω και μετά από έξι παιχνίδια, τα τρία εκ των οποίων ήταν με μεγάλους, η πρωτιά που αποτελεί πραγματικό παράσημο για το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου είναι άλλη.

Η ομάδα της Βοιωτίας έχει καταφέρει να είναι εκείνη που φτιάχνει τις ποιοτικότερες τελικές στο πρωτάθλημα και μάλιστα με διαφορά.

Κάθε τελική του Λεβαδειακού έχει αξία κατά μέσο όρο 0,17xG (μία μέση τελική έχει αξία 0,10xG) σύμφωνα με το Wyscout, όταν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, που ακολουθούν, είναι στο 0,14, διαφορά που αριθμητικά μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά για την συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία είναι σημαντική.

Κι αυτό το έχει καταφέρει ενώ σε ευκαιρίες συνολικά είναι μόλις έκτος στο πρωτάθλημα με 64 σουτ.

Δηλαδή οι Βοιωτοί φτιάχνουν τόσο καλές τελικές, που, παρ' ότι, για παράδειγμα, αριθμούν 27 λιγότερες από τον Ολυμπιακό, αξίζουν να έχουν 1,28 γκολ περισσότερα τέρματα από κείνον.

Η ικανότητα να φτιάχνει μία ομάδα τόσο καλές τελικές δεν είναι κάτι απλό. Θέλει συνδυασμό ποιότητας και δουλειάς και όποιος έχει δει αγώνα της Λιβαδειάς καταλαβαίνει πως στην ομάδα αυτή υπάρχουν και τα δύο.

Μπορεί η πρωτιά στα γκολ να είναι λίγο πλασματική από την άποψη ότι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει σκοράρει πέντε γκολ (για την ακρίβεια 4,99) παραπάνω από το αναμενόμενο, ωστόσο ακόμα και με βάση την αξία των τελικών της, είναι τρίτη στην σχετική λίστα πίσω μόνο από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Κι όλα αυτά από ένα κλαμπ που δεν στήνει απλά ένα... λεωφορείο και περιμένει να βγει στην κόντρα, αλλά παίζει ένα ποδόσφαιρο θάρρους και πρωτοβουλίας με κατοχή (6η ομάδα πίσω από τους μεγάλους με ποσοστό 55,5%) και κυκλοφορία της μπάλας (6η σε πάσες με 410,97 ανά ματς).