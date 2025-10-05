Λεβαδειακός: Η έκπληξη και η τούρτα γενεθλίων στον Νίκο Παπαδόπουλο μετά το θρίαμβο επί του Παναιτωλικού
Ο Λεβαδειακός συνέτριψε τον Παναιτωλικό με το θριαμβευτικό 6-0, με τους παίκτες των Βοιωτών να κάνουν το... δώρο τους στον προπονητή τους. O Νίκος Παπαδόπουλος έχει τα γενέθλια του στις 5 Οκτωβρίου και έκλεισε τα 54 του χρόνια.
Μετά το σφύριγμα της λήξης κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών οι άνθρωποι του Λεβαδειακού έκαναν έκπληξη στον κόουτς τους, καθώς του εμφάνισαν τούρτα και του ευχήθηκαν χρόνια πολλά κι ανάλογα αποτελέσματα στη συνέχεια
