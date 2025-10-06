Αστέρας Τρίπολης και Κρις Κόουλμαν έχουν δώσει τα χέρια, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της συνεργασίας τους κι ο Ουαλός αναμένεται άμεσα στην Τρίπολη για να σηκώσει μανίκια.

Μετά την ήττα από τον Πανσερραϊκό σας γράψαμε για... εξελίξεις στον Αστέρα Aktor. Αυτές ήρθαν με το επίσημο διαζύγιο με τον Σάββα Παντελίδη, αφού η ομάδα ύστερα από 6 αγωνιστικές μετρά μόλις 2 βαθμούς.

Ο Κρις Κόουλμαν ήταν ψηλά στη λίστα κι όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι ο επόμενος προπονητής της ομάδας, με τους κιτρινομπλέ να αποτελούν τον τρίτο του σταθμό στην Ελλάδα, μετά τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ.

Η ομάδα σήμερα έχει ρεπό κι ο Κόουλμαν θα βρεθεί άμεσα στο Κολοκοτρώνης για να ξεκινήσει δουλειά ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος μέσα στη διακοπή και να περάσει τα δικά του θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άμεσοι βοηθοί του επίσης θα είναι οι Γιώργος Κορακάκης και Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Τι έχει κάνει ο Κόουλαμ στην Ελλάδα

Ανέλαβε την ΑΕΛ τη σεζόν 2011-2012 και σε 12 ματς, μέτρησε 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 2 ήττες, με 25-15 γκολ.

Στον Ατρόμητο ήρθε το 2022 κι έκατσε στον πάγκο της ομάδας σε 61 ματς. Σ' αυτό το διάστημα, πανηγύρισε 16 νίκες, 21 αναμετρήσεις ήρθαν ισόπαλες και 24 ματς τελείωσαν χωρίς νικητή.