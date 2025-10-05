Παρελθόν αποτελεί από τον Αστέρα Τρίπολης ο Σάββας Παντελίδης και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, πρώτο όνομα στη λίστα για τη διαδοχή του Έλληνα προπονητή είναι ο Κρις Κόουλμαν.

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Αστέρα AKTOR ο Σάββας Παντελίδης και οι Αρκάδες έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή το πλάνο για την πρόσληψη του νέου προπονητή της ομάδας.

Η τελευταία ήττα από τον Πανσερραϊκό ήταν αυτή που σηματοδότησε τις εξελίξεις για τις δύο πλευρές, καθώς αμφότερες αντιλήφθηκαν πως στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με την τροπή που έχουν πάρει τα αποτελέσματα, το καλύτερο σενάριο είναι να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους για δεύτερη φορά. Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στους Αρκάδες η οποία στο τέλος της ημέρας μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, διότι η ομάδα την περασμένη σεζόν επέστρεψε στα Play Off και πάλεψε έως το τέλος για την επιστροφή της στον τελικό Κυπέλλου.

Οι διοικούντες των Αρκάδων γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν άμεσα, οι εξελίξεις να είναι πολύ γρήγορες και ο νέος προπονητής που θα επιλεχθεί να έχει χρόνο να δουλέψει κατά την περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα που είναι στην κορυφή της λίστας είναι αυτό του Κρις Κόουλμαν, με τον οποίο ήδη έχουν υπάρξει επαφές και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οι διαπραγματεύσεις είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Πρόκειται για έμπειρο κόουτς, ο οποίος είναι γνώστης του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έχει προπονήσει τόσο την ΑΕΛ Novibet (2011-12), όσο και τον Ατρόμητο (2022-23). Στον πάγκο των Λαρισαίων κάθισε 12 φορές, ενώ κοούτσαρε τους Περιστεριώτες σε 61 αναμετρήσεις.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική στη Φούλαμ και έκτοτε έχει εργαστεί επίσης σε Σοσιεδάδ, Κόβεντρι, Ουαλία, Σάντερλαντ, Χεμπέι (Κίνα), ΑΕΛ Λεμεσού και Λέουβεν. Στους Βέλγους ήταν από τον Νοέμβριο του 2024 έως το τέλος της περασμένης σεζόν με απολογισμό 6 νίκες, 9 ισοπαλίες και 10 ήττες.