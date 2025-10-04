Αστέρας Τρίπολης - Παντελίδης: Όταν υπάρχει πραγματική αγάπη, τότε όλοι θέλουν μόνο το καλό όλων

Αστέρας Τρίπολης και Σάββας Παντελίδης θα συζητήσουν ώστε να βρουν το καλύτερο δυνατόν για όλους.

Ο Σάββας Παντελίδης είναι ο άνθρωπος που πέρυσι, όταν o Αστέρας AKTOR έπαιξε με τη φωτιά κάνοντας αλλαγές με Ράσταβατς και Μακελελέ, εκείνος δέχτηκε την πρόκληση να επιστρέψει και να επαναφέρει το καράβι σε ήρεμα νερά.

Και το κατάφερε στο απόλυτο. Η ομάδα επέστρεψε στα Play Off και πάλεψε ως το τέλος για την επιστροφή της στον τελικό Κυπέλλου.

Φέτος, η κατάσταση είναι διαφορετική. Τα κομμάτια του παζλ δεν έχουν ταιριάξει καλά κι ύστερα από 5 αγωνιστικές οι Αρκάδες δεν έχουν νίκη.

Αμφότερες οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το καλύτερο δυνατόν για όλους.

Ο Παντελίδης ουδέποτε θα καθόταν σ' έναν πάγκο μόνο και μόνο για τη... θέση κι οι διοικούντες την ομάδα, έχοντας υπόψη τα όσο έχει προσφέρει ο εν λόγω κόουτς στο σύλλογο, θα κοιτάξουν το καλύτερο για όλους.

Η διακοπή για τις εθνικές προσφέρεται για να παρθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση για όλους και δεδομένα θα υπάρξουν νεότερα τις επόμενες μέρες