Τσέριν στο Gazzetta: «Όταν σκοράρουμε, να πιέζουμε και για δεύτερο γκολ, σου αλλάζει την ψυχολογία»

Ο Άνταμ Τσέριν μίλησε στο Gazzetta για την ανάγκη του Παναθηναϊκού να βρίσκει αυτό το δεύτερο γκολ που θα καθαρίζει τα παιχνίδια και την χαρά του για το γκολ που σκόραρε, που ήταν το πρώτο για μέσο του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να κερδίσει τον Ατρόμητο το βράδυ της Κυριακής (06/10) στην Λεωφόρο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, έστω και με το φτωχό 1-0 και να πάει με όσο καλύτερη διάθεση γινόταν σ' αυτήν την διακοπή των εθνικών ομάδων.

Ο Άνταμ Τσέριν, ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος των «πρασίνων», ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι στο 38ο λεπτό ως αναγκαστική αλλαγή στην θέση του τραυματία Ρενάτο Σάντσες, μίλησε στο Gazzetta μετά την λήξη του αγώνα.

Ο Σλοβένος μέσος τόνισε πως το πιο σημαντικό από το χθεσινό παιχνίδι ήταν οι τρεις βαθμοί, αφού η ομάδα είχε υποστεί αρκετές απώλειες το προηγούμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε πως το «τριφύλλι» πέτυχε χθες δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα μόλις για πρώτη φορά την φετινή σεζόν

Ο ίδιος εξήγησε πως θα μπορούσαν να σκοράρουν κι ένα δεύτερο τέρμα και να διευκολύνουν την ζωή τους, ωστόσο, παρ' ότι αυτό δεν συνέβη, τελικά δεν τους κόστισε όπως στα προηγούμενα παιχνίδια.

«Ναι, νομίζω πως σήμερα ξέραμε πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μετά την ήττα στο Europa League. Ήταν σημαντικό να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, επειδή δεν υπήρχε πλέον περιθώριο για άλλο λάθος. Δεν θα έπρεπε να χάσουμε άλλους βαθμούς, επειδή ήδη είχαμε χάσει αρκετούς.

Γι' αυτό σήμερα η νίκη ήταν τόσο πολύ σημαντική. Πετύχαμε τον στόχο μας. Μπορούσαμε να σκοράρουμε και περισσότερα γκολ. Είχαμε το ίδιο πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε αυτό το δεύτερο γκολ, το οποίο θα άλλαζε εντελώς το παιχνίδι υπέρ μας. Οι τρεις πόντοι όμως είναι τρεις πόντοι οπότε προχωράμε».

Αναφορικά με την άμυνα στο χαμηλό μπλοκ που είχε στήσει ο Ατρόμητος και την δυσκολία που υπήρχε στο να την διασπάσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής εξήγησε πως τέτοιες άμυνες είναι πάντα πρόβλημα, ωστόσο θεωρεί πως τόσο χθες όσο και την Πέμπτη, που αντιμετώπισαν κάτι αντίστοιχο, δημιούργησαν ικανοποιητικό αριθμό ευκαιριών.

Το βασικό πρόβλημα ήταν αυτό το δεύτερο γκολ που δεν ήρθε και θα αφαιρούσε από την ομάδα αυτή τη μόνιμη ανησυχία που υπάρχει, όταν έχει προβάδισμα μόλις ενός γκολ. Συν ότι εκείνο θα βοηθάει πάντα στο να ακολουθούν και περισσότερα τέρματα, αφού η ομάδα που το πετυχαίνει νιώθει ασφαλής και παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενώ ο αντίπαλος αρχίζει να αφήνει χώρους, τους οποίους εκείνοι μπορούν να εκμεταλλευτούν.

Ξεκαθάρισε δε πως το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να δουλέψει ο Παναθηναϊκός είναι όταν βρίσκει το πρώτο τέρμα, να συνεχίζει να πιέζει για να βρει κι ένα δεύτερο και να φέρει έτσι το παιχνίδι στα χέρια του.

«Αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα και με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, γιατί κι εκείνη έμενε σε πολύ χαμηλό μπλοκ. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις ευκαιρίες όταν μία ομάδα μένει τόσο πίσω με δέκα παίκτες. Νομίζω όμως πως και στα δύο ματς δημιουργήσαμε καλό αριθμό ευκαιριών. Όπως είπα και πριν μας λείπει αυτό το δεύτερο γκολ. Και σήμερα είχαμε κάποιες καλές ευκαιρίες μετά το γκολ, όπως εκείνη με τον Σφιντέρσκι. Αν βάζαμε αυτό το γκολ, η ψυχολογία μας θα ήταν πολύ διαφορετική.

Ο αντίπαλος είναι πιο ευάλωτος, έχεις μεγαλύτερο περιθώριο για λάθη, παίζεις πολύ πιο εύκολα και στις περιπτώσεις αυτές καταλήγεις να σκοράρεις περισσότερα γκολ στο τέλος. Με το 1-0 έχεις πάντα κάτι στο μυαλό σου, επειδή πάντα μπορεί να συμβούν πράγματα. Έτσι έγινε και την Πέμπτη, όπου έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να συμβούν. Το πιο σημαντικό είναι, αφότου σκοράρουμε ένα γκολ, να πιέζουμε τον αντίπαλο για ένα δεύτερο και να διατηρήσουμε έτσι το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Αυτό είναι που πρέπει να δουλέψουμε σίγουρα».

Σχετικά με το γκολ που σημείωσε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, το οποίο ήταν το πρώτο που σημείωσε φέτος μέσος των «πρασίνων» δήλωσε πως είναι πολύ χαρούμενος όταν μπορεί να βοηθάει την ομάδα σκοράροντας, ωστόσο τόνισε πως εκείνος και οι συμπαίκτες που αγωνίζονται στο κέντρο θα έπρεπε να συνεισφέρουν περισσότερο σε γκολ και ασίστ.

«Είμαι πάντα χαρούμενος όταν μπορώ να βοηθήσω την ομάδα σκοράροντας γκολ. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα. Το κάναμε. Είμαι χαρούμενος για το γκολ μου φυσικά. Ελπίζω να σκοράρω περισσότερα, γιατί δεν είναι οκ το γεγονός πως εμείς οι μέσοι της ομάδας δεν έχουμε σημειώσει αρκετά γκολ μέχρι τώρα αυτή τη χρονιά. Θα έπρεπε να συνεισφέρουμε περισσότερα σε γκολ και ασίστ, αλλά είμαι σίγουρος πως θα έρθουν μέσα στην σεζόν».

Κλείνοντας έδωσε κι ένα αισιόδοξο μήνυμα για την συνέχεια τονίζοντας πως θεωρεί ότι η ομάδα θα επιστρέψει καλύτερη μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων.

«Τώρα συμφωνώ πως αυτό το διάστημα υπήρχε, όχι πίεση, αλλά τέλος πάντων η κατάσταση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εξαιτίας των πόντων που χάσαμε. Τώρα θεωρώ πως αυτό το διάλειμμα των εθνικών ομάδων θα κάνει καλό και θα εμφανιστούμε καλύτερη ομάδα στην συνέχεια, ώστε να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς».