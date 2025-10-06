Οι δηλώσεις του Φίλιπ Τζούριτσιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρόμητου.

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς αναφέρθηκε στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρόμητου και στάθηκε φυσικά και στην απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος μεσοεπιθετικός: «Είναι δύσκολο να παίζεις ύστερα από μία τέτοια ήττα, όπως αυτή από τους Go Ahead Eagles μεσοβδόμαδα, να έχεις καθαρό μυαλό. Καταλάβαμε την κατάσταση, όμως καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, που μετρούσε.

Τώρα στη διακοπή θα δουλέψουμε για να γυρίσουμε καλύτεροι. Προσωπικά δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση. Πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Όμως αν κερδίσουμε τους επόμενους αγώνες, θα πάμε καλύτερα».

Για το τι πρέπει να δουλέψουν: «Πρέπει να δουλέψουμε τη φυσική κατάστασή μας και μετά την τακτική μας. Για παράδειγμα, όσα έκανα πριν με τώρα, έχουν διαφοροποιηθεί. Από τα τρεξίματά μου, μέχρι τις κινήσεις μου στον αγωνιστικό χώρα. Θεωρώ πως με χρόνο και δουλειά, μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο που αποδίδαμε όπως περίπου 2,5 χρόνια πίσω».

Για την απώλεια του Μπάλντοκ πέρυσι, με αφορμή του θανάτου του στις 9 Οκτωβρίου 2024: «Νιώθω άσχημα όταν μιλάω γι αυτή. Παίζουμε ποδόσφαιρο, όμως υπάρχουν μεγαλύτερα από αυτό. Ήταν μια τραγωδία».