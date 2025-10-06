Η Κυριακή της αντίδρασης είχε θετικό πρόσημο για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για το... ειδικό βάρος που είχαν οι νίκες σε Τούμπα, Περιστέρι και Λεωφόρο!

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Πέμπτη οι πάντες την χαρακτήρισαν ως... Βατερλώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο όσο αφορά την παρουσία Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Το... πανέρι είχε από όλα. Από ταπεινωτικές ήττες όπως αυτές του «τριφυλλιού» από την Go Ahead Eagles και της Ενωσης από την Τσέλιε, μέχρι και με... κάτω τα χέρια σαν του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα! Δεν ήταν μόνο οι... μηδέν βαθμοί, ήταν και η εικόνα που έβγαλαν και οι τρεις είτε καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα, είτε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όπως κι αν είχε η επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα ήταν με κομμένα τα φτερά και προφανώς δύσκολη, αφού το ζητούμενο ήταν ένα.

Η αντίδραση. Όπως «ο έρωτας με έρωτα περνάει» που λέει και το τραγούδι έτσι και «η γκέλα με νίκη περνάει» όσο αφορά το ποδόσφαιρο και γενικότερα τον ομαδικό αθλητισμό. Τρεις ομάδες ζητούσαν αντίδραση, τρεις και την βρήκαν. Όχι με τρόπο εύκολο. Δεν θα μπορούσε να είναι κι εύκολος ο τρόπος όταν είχαν προηγηθεί τα στραπάτσα της Πέμπτης. Αίμα, δάκρυα κι ιδρώτας ήταν η υπόθεση. Αλλά και άγχος με το... τσουβάλι. Σε Τούμπα, Λεωφόρο και Περιστέρι. Το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής βρήκαν τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στην... όχθη των νικητών της αγωνιστικής. Προφανώς η κάθε νίκη έχει τη σημασία, αλλά και διαφορετική βαρύτητα. Ας τα πάρουμε με τη χρονική σειρά που διεξήχθησαν τα ματς.

Η ΑΕΚ βίωσε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο Περιστέρι κόντρα στην εκπληκτική Κηφισιά, η οποία ξεπέρασε το σοκ του χαμένου πέναλτι του Τεττέη και προηγήθηκε με 2-0. Η εικόνα της Ένωσης ήταν ως συνέχεια των όσων είδαμε στη Σλοβενία και το νέο κάζο έμοιαζε να έρχεται. Σταδιακά όμως ανέβασε στροφές και παρά το γεγονός ότι έπαιξε με παίκτη λιγότερο ήρθε η επική ανατροπή που την κράτησε στην κορυφή και μάλιστα μόνη πρώτη μετά το... δωράκι από την Τούμπα. Η ΑΕΚ με λίγα λόγια βρήκε την αντίδραση που ζητούσε και μάλιστα για τον οργανισμό ίσως να ήρθε και με καλύτερο τρόπο από μια... απλή νίκη με 1-0 ή 2-0. Η ψυχή που έβγαλε για να το... γυρίσει μετράει περισσότερο στην οικονομία του πρωταθλήματος.



Αν υπήρχει... ζυγαριά που θα μέτραγε το βάρος κάθε νίκης σαφώς η πιο βαριά θα ήταν αυτή του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Την παραμονή του αγώνα, στο blog του στο Gazzetta, o Δημήτρης Τσορμπατζόγλου έγραψε πως «Ο ΠΑΟΚ βγαίνει από την κρίση μόνο με Λουτσέσκου!». Ενδεικτικό του τί συνέβαινε στον οργανισμό του Δικεφάλου και το πώς είχε να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο ματς, όσο ήταν αυτό με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα όταν ο Τσικίνιο έβαλε για ένα ημίχρονο μπροστά τους Πειραιώτες τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα σε μια Τούμπα που... έβραζε στο ζουμί της. Γκολ ο Τάισον, γκολ και ο Ζίφκοβιτς. Αμφότεροι «χάνονται» στην αγκαλιά του Ρουμάνου προπονητή και μαζί και οι συμπαίκτες τους. Είπαμε ή μάλλον γράφτηκε, ο ΠΑΟΚ βγαίνει από την κρίση μόνο με Λουτσέσκου. Αν οριστικά βγήκε από την κρίση του ο Δικέφαλος θα φανεί στην πορεία «ματς με ματς», αλλά προφανώς εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως πιο εύκολα αντιμετωπίζεις τα... θέματά σου έχοντας αφήσει πίσω μια μεγάλη νίκη σε ντέρμπι, όντας στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, παρά αν δεν είχε έρθει η ανατροπή και το «βαριά – βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα...» είχε σκεπάσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.



Η βραδιά των αντιδράσεων έκλεισε με αυτή του Παναθηναϊκού. Μετά την τεσσάρα στη Βέρνη και το «διπλό» στο Αγρίνιο, οι «πράσινοι» έτρεχαν... ανέμελοι στα λιβάδια, αλλά ήρθε το ξεγυριστό χαστούκι από την «άγραφη» Go Ahead Eagles για να τους προσγειώσει ανώμαλα. Και... φτου από την αρχή. Μια πορεία με σκαμπανεβάσματα κι ένα ματς χωρίς αύριο, αυτό με τον Ατρόμητο. Σε άδειο γήπεδο, μετά από στραπάτσο, με αγωνιστικές απουσίες (Ντέσερς, Πελίστρι). Το «πακέτο» μόνο ευνοϊκό δεν ήταν για τον Παναθηναϊκό.

Τελικά η νίκη ήρθε ίσως πιο εύκολα από ότι μαρτυρά το τελικό 1-0 μιας και μπορεί το ματς να ήταν «παιζόμενο» λόγω σκορ ως το 95', αλλά οι Περιστεριώτες σε όλο το ματς ήταν ακίνδυνοι για να οδηγήσουν το «τριφύλλι» σε νέο κάζο.

Εν κατακλείδι όσοι την έψαχναν την αντίδραση τη βρήκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και κάπως έτσι το πρωτάθλημα πήρε... φωτιά. Πάνω στην διακοπή. Μια διακοπή που είναι και ευκαιρία για κάποιες ομάδες, που έφαγαν μεγάλα χαστούκια του Σαββατοκύριακο (ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός) να αναζητήσουν τους νέους προπονητές τους προκειμένου να βρουν τον δρόμο τους.



