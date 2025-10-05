Ανάσα με ηγέτη Μπακασέτα για τον Παναθηναϊκό!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Ατρομήτου και την σημασία της.

Στη φάση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, εκείνο που έχει την μεγαλύτερη αξία και σημασία είναι να χτίσει σερί νικών για να μπορέσει να ποτίσει με πίστη και αυτοπεποίθηση τα αποδυτήριά του. Υπό αυτό το πρίσμα, η δουλειά έγινε απόψε κόντρα στον Ατρόμητο, μετά το αδιανόητο χαρακίρι κόντρα στη Go Ahead Eagles.

Προφανώς το 1-0 είναι φτωχό και δεν λέει την αλήθεια. Δεν απειλήθηκε στιγμή, σπατάλησε 4-5 μεγάλες στιγμές, έπρεπε να... καθαρίσει πιο νωρίς το Τριφύλλι αλλά τουλάχιστον σε σχέση με άλλα ματς, δεν έπαιξε για να κρατήσει το σκορ.

Είχε σωστή νοοτροπία, έψαξε το 2-0, δεν το βρήκε και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει πιο αποτελεσματικός για να μην έρχεται μια στιγμή που θα τον γκρεμίζει, όπως έγινε το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που είχε εικόνα για 2 ή 3-0 στο 75'.

Ο Χρήστος Κόντης παρουσίασε ξανά ένα σύνολο με συγκεκριμένο σχέδιο, με πλάνο δεδομένο, με πίεση ψηλά, συνεργασίες, κινήσεις ανάμεσα στις γραμμές, ξεκάθαρους ρόλους και είδαμε έναν Παναθηναϊκό να κυριαρχεί πάνω στο χορτάρι. Για το σύντομο της παρουσίας του ο Έλληνας τεχνικός δεν πιστώνεται μόνο τις τρεις νίκες αλλά πολύ περισσότερο την εικόνα και το δέσιμο με τους παίκτες του. Για αυτό και-εκτός τρομερού απροόπτου-θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας.

Σε ατομικό επίπεδο; Σούπερ ματς ο Μπακασέτας. Αρχηγός με τα όλα του. Πολύ καλή εικόνα δημιουργικά, έφτιαξε το γκολ, έχασε ευκαιρίες για να σκοράρει. Συνεχίζει στον ίδιο δρόμο που βρίσκεται από το καλοκαίρι. Τσιριβέγια μετά από καιρό, πάρα πολύ καλός, όπως φυσικά και ο Τσέριν που ήρθε από τον πάγκο κι έδωσε την λύση. Για τον Ρενάτο, έγινε δυστυχώς το αναμενόμενο και μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό.

Ο Παναθηναϊκός απόψε αγόρασε την ηρεμία του ενόψει της διακοπής, μείωσε από τον Ολυμπιακό, όπως είχε μειώσει από τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη Κυριακή και το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί, να επιστρέψουν παίκτες κεφάλαια, όπως ο Ντέσερς και ο Πελίστρι, ώστε στην επανέναρξη να συνεχίσει στις επιτυχίες...