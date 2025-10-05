Ανάσα με ηγέτη Μπακασέτα για τον Παναθηναϊκό!
Στη φάση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, εκείνο που έχει την μεγαλύτερη αξία και σημασία είναι να χτίσει σερί νικών για να μπορέσει να ποτίσει με πίστη και αυτοπεποίθηση τα αποδυτήριά του. Υπό αυτό το πρίσμα, η δουλειά έγινε απόψε κόντρα στον Ατρόμητο, μετά το αδιανόητο χαρακίρι κόντρα στη Go Ahead Eagles.
Προφανώς το 1-0 είναι φτωχό και δεν λέει την αλήθεια. Δεν απειλήθηκε στιγμή, σπατάλησε 4-5 μεγάλες στιγμές, έπρεπε να... καθαρίσει πιο νωρίς το Τριφύλλι αλλά τουλάχιστον σε σχέση με άλλα ματς, δεν έπαιξε για να κρατήσει το σκορ.
Είχε σωστή νοοτροπία, έψαξε το 2-0, δεν το βρήκε και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει πιο αποτελεσματικός για να μην έρχεται μια στιγμή που θα τον γκρεμίζει, όπως έγινε το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που είχε εικόνα για 2 ή 3-0 στο 75'.
Ο Χρήστος Κόντης παρουσίασε ξανά ένα σύνολο με συγκεκριμένο σχέδιο, με πλάνο δεδομένο, με πίεση ψηλά, συνεργασίες, κινήσεις ανάμεσα στις γραμμές, ξεκάθαρους ρόλους και είδαμε έναν Παναθηναϊκό να κυριαρχεί πάνω στο χορτάρι. Για το σύντομο της παρουσίας του ο Έλληνας τεχνικός δεν πιστώνεται μόνο τις τρεις νίκες αλλά πολύ περισσότερο την εικόνα και το δέσιμο με τους παίκτες του. Για αυτό και-εκτός τρομερού απροόπτου-θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας.
Σε ατομικό επίπεδο; Σούπερ ματς ο Μπακασέτας. Αρχηγός με τα όλα του. Πολύ καλή εικόνα δημιουργικά, έφτιαξε το γκολ, έχασε ευκαιρίες για να σκοράρει. Συνεχίζει στον ίδιο δρόμο που βρίσκεται από το καλοκαίρι. Τσιριβέγια μετά από καιρό, πάρα πολύ καλός, όπως φυσικά και ο Τσέριν που ήρθε από τον πάγκο κι έδωσε την λύση. Για τον Ρενάτο, έγινε δυστυχώς το αναμενόμενο και μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό.
Ο Παναθηναϊκός απόψε αγόρασε την ηρεμία του ενόψει της διακοπής, μείωσε από τον Ολυμπιακό, όπως είχε μειώσει από τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη Κυριακή και το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί, να επιστρέψουν παίκτες κεφάλαια, όπως ο Ντέσερς και ο Πελίστρι, ώστε στην επανέναρξη να συνεχίσει στις επιτυχίες...
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.