Παναθηναϊκός και Γιώργος Τζαβέλλας συμφώνησαν για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους και απομένει μόνο η ανακοίνωση.

Οι σαρωτικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού συνεχίζονται. Στο πλάνο της επόμενης ημέρας του συλλόγου δε συμπεριλαμβάνεται ο Γιώργος Τζαβέλλας, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν.

Έπειτα από συζητήσεις οι δυο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την κοινή συναινέσει λύση της συναργασίας τους, η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα με επίσημη ανακοίνωση.

Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός είχε ενταχθεί στην οικογένεια του Παναθηναϊκού πριν από 1,5 χρόνο και πιο συγκεκριμένα στις 20 Ιουνίου του 2024, αμέσως μετά την απόφαση του για την απόσυρση του από την ενεργό δράση. Μέχρι και σήμερα ο Τζαβέλλας είχε καθήκοντα διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος.

Θυμίζουμε πως τον τελευταίο μήνα εντάχθηκαν στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού τόσο ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, όσο και ο Στέφανος Κοτσόλης, ως τεχνικός διευθυντής και αθλητικός διευθυντής, αντιστοίχως.

Πλέον μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν νεότερες προσθαφαιρέσεις στο «πράσινο» οργανόγραμμα στο πλαίσιο των αλλαγών που γίνονται στην ΠΑΕ σε αυτό το διάστημα, εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών.