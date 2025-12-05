Η Γερμανία θα συμμετάσχει στον 5ο Όμιλο του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τρεις ομάδες που έχουν εκπρόσωπο της Stoiximan Super League.

Όμιλος με 3/4 ομάδες με εκπρόσωπο της Stoiximan Super League προέκυψε από την κλήρωση του Μουντιάλ 2026! Πρόκειται για το 5ο Group, το οποίο «συμπληρώνει» η Γερμανία, με τα Πάντσερ να έχουν στο δρόμο τους παίκτες από την Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό.

Στο συγκεκριμένο Όμιλο θα αγωνιστούν το Εκουαδόρ του Μόιζες Ραμίρεζ και το Κουρασάο του Τζέρεμι Αντόνισε της Κηφισιάς, ενώ την τριάδα έκλεισε η Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν του Παναθηναϊκού!

Θυμίζουμε πως τη θέση τους έχουν κλείσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής οκτώ «Σουπερλιγκάτοι» ποδοσφαιριστές και ενδέχεται αυτός ο αριθμός να ανέβει από τα Play Offs. H φάση των Ομίλων θα διαρκέσει από τις 11 έως τις 27 Ιουνίου Ιουνίου

Οι «Έλληνες» του Μουντιάλ 2026