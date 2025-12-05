Μουντιάλ 2026: Σε όμιλο... Super League η Γερμανία
Όμιλος με 3/4 ομάδες με εκπρόσωπο της Stoiximan Super League προέκυψε από την κλήρωση του Μουντιάλ 2026! Πρόκειται για το 5ο Group, το οποίο «συμπληρώνει» η Γερμανία, με τα Πάντσερ να έχουν στο δρόμο τους παίκτες από την Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό.
Στο συγκεκριμένο Όμιλο θα αγωνιστούν το Εκουαδόρ του Μόιζες Ραμίρεζ και το Κουρασάο του Τζέρεμι Αντόνισε της Κηφισιάς, ενώ την τριάδα έκλεισε η Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν του Παναθηναϊκού!
Θυμίζουμε πως τη θέση τους έχουν κλείσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής οκτώ «Σουπερλιγκάτοι» ποδοσφαιριστές και ενδέχεται αυτός ο αριθμός να ανέβει από τα Play Offs. H φάση των Ομίλων θα διαρκέσει από τις 11 έως τις 27 Ιουνίου Ιουνίου
Οι «Έλληνες» του Μουντιάλ 2026
- Μαρόκο (Αγιούμπ Ελ Καμπί - Ολυμπιακός)
- Αϊτή (Φραντζί Πιερό - ΑΕΚ)
- Oυρουγουάη (Φακούντο Πελίστρι - Παναθηναϊκός)
- Μεξικό (Ορμπελίν Πινέδα - ΑΕΚ)
- Ιράν (Μεχντί Ταρέμι - Ολυμπιακός)
- Ακτή Ελεφαντοστού (Αλμπάν Λαφόν - Παναθηναϊκός)
- Κουρασάο (Τζέρεμι Αντόνισε - Κηφισιά)
- Εκουαδόρ (Μόιζες Ραμίρεζ - Κηφισιά)
