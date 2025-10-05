Με γκολ του Τσέριν στο 48' ο άστοχος και πάλι Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 στην άδεια Λεωφόρο επί του ακίνδυνου Ατρομήτου που δεν δημιούργησε ούτε μία ευκαιρία και αναρριχήθηκε στη βαθμολογία, παίρνοντας βαθιά ανάσα για τη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση.

Αυτό ήταν το ζητούμενο στο ματς με τον Ατρόμητο μετά την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Οι πράσινοι με λυτρωτή τον Άνταμ Τσέριν νίκησαν 1-0 τους Περιστεριώτες, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσαν σαφώς να έχουν σημειώσει και περισσότερα γκολ.

Έτσι, το τριφύλλι, πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο. Στη φάση που βρίσκεται, άλλωστε και με ματς λιγότερο (αυτό με τον ΟΦΗ), δεν έχει περιθώρια να χάνει κι άλλους βαθμούς.

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Έτσι έπαιξαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Ρενάτο, Μπακασέτας η τριπλέτα στη μεσαία γραμμή. Αριστερός εξτρέμ ο Τζούρισιτς, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.

Ο Ατρόμητος του Λεωνίδα Βόκολου ξεκίνησε έχοντας τον Χουτεσιώτη στην υπεράσπιση της εστίας. Μανσούρ, Σταυρόπουλος οι δύο στόπερ, Ούρονεν, Μουντές οι δύο μπακ. Μουτουσάμι, Μίχορλ, Καραμάνης στον άξονα του κέντρου. Μπακού, Τζοβάρας οι εξτρέμ, Τσαντίλας στην κορυφή της επίθεσης.

Κυρίαρχος αλλά δίχως ουσία ο Παναθηναϊκός

Το σκηνικό του πρώτου μέρους ήταν το ίδιο σε όλο το σαρανταπεντάλεπτο.

Ο Ατρόμητος... ταμπουρωμένος στο αμυντικό του τρίτο και ο Παναθηναϊκός να προσπαθεί να βρει διαδρόμους για να απειλήσει την εστία του Χουτεσιώτη. Είτε από τον άξονα, είτε από τα άκρα.

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν πολλές καλές συνεργασίες, παρόλα αυτά δημιούργησαν τέσσερις καλές στιγμές, στις οποίες ο κίπερ των φιλοξενούμενων είχε τις απαντήσεις.

Στο 9' και στο 20' είπε ''όχι'' στον Μπακασέτα, στο 32' στο σουτ του Ρενάτο εκτός περιοχής και στο 45' στην μεγαλύτερη στιγμή του ματς στο πλάγιο τετ α τετ με τον Κυριακόπουλο.

Στο 38' ο Κόντης είδε τον Ρενάτο να ζητά αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τον Τσέριν να παίρνει την θέση του.

Mπακασέτας και Τσέριν τον οδήγησαν στην νίκη

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει, απείλησε στο 46' με τον Σφιντέρσκι και δύο λεπτά αργότερα έφτασε σε αυτό που άξιζε. Στο γκολ.

Από άψογο κόρνερ του Μπακασέτα, ο Τσέριν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο πλεκτό. To Tριφύλλι δεν σταμάτησε και έψαξε το δεύτερο γκολ που θα... καθάριζε το παιχνίδι.

Ο Μπακασέτας στο 50' σούταρε άουτ ενώ στο 69' ο Σφιντέρσκι έχασε μοναδική ευκαιρία απέναντι από τον Χουτεσιώτη, σουτάροντας άουτ, όπως ο Τζούρισιτς και ο Κυριακόπουλος στο 72' και το 76', με τον Χουτεσιώτη να νικά τον Μπακασέτα στο 78' σε ακόμη μια μεγάλη φάση.

Με το εύθραυστο 1-0 μέχρι το φινάλε, ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε, είδε τον Γερεμέγεφ στο 90' να τον νικά ο Χουτεσιώτης, αλλά δεν απειλήθηκε στιγμή και έφτασε στην δεύτερη σερί του νίκη στη φετινή Super League.

MAN OF THE MATCH: Τάσος Μπακασέτας. Ο αρχηγός των ''πρασίνων'' έκανε ένα σπουδαίο ματς, το οποίο... σφράγισε με την ασίστ στο γκολ του Τσέριν. Άριστος δημιουργικά, απείλησε και την αντίπαλη εστία. Γεμάτο ματς από τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Πέδρο Τσιριβέγια. Πολύ καλό ματς από τον Ισπανό κεντρικό χαφ του Παναθηναϊκού. Στην ίδια κατηγορία και ο Τσέριν που σκόραρε το 1-0.

Από τον Ατρόμητο ξεχώρισε ο Λευτέρης Χουτεσιώτης για όσα έκανε κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός φορ ήταν μέσα στις φάσεις αλλά σπατάλησε μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει, με πιο σημαντική εκείνη στο 69' από την πάσα του Τσιριεβέγια σε ένα μοναδικό τετ α τετ.

Η ΓΚΑΦΑ: Η ανασταλτική συμπεριφορά των παικτών του Ατρομήτου στο γκολ του Παναθηναϊκού, καθώς άφησαν εντελώς μόνο του, τον Άνταμ Τσέριν στη... καρδιά της περιοχής.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Καλή η διαιτησία του Πολυχρόνη και των βοηθών του απόψε στη Λεωφόρο. Ορθά φαίνεται πως ακυρώθηκε το γκολ του Γερεμέγεφ για φάουλ του Ίνγκασον στην αρχή της φάσης με την βοήθεια του VAR.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός νίκησε απόψε τον Ατρόμητο με 1-0 στη Λεωφόρο και μείωσε την διαφορά του από τον Ολυμπιακό που έχασε στη Τούμπα. Το τελικό σκορ δεν λέει την αλήθεια για τις ευκαιρίες των ''πρασίνων'' στην αποψινή αναμέτρηση που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν βάλει περισσότερα τέρματα.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσιριβέγια(87' Σιώπης), Ρενάτο(38' Tσέριν), Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς(87' Ζαρουρί), Σφιντέρσκι(80' Γερεμέγεφ).

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Ούρονεν(52' Παπαδόπουλος), Μουντές, Μουτουσάμι, Μίχορλ, Καραμάνης(63' Τσιγγάρας), Μπακού, Τζοβάρας, Τσαντίλας(63' Οζέγκοβιτς).