Ο ΠΑΟΚ με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, επικράτησε με 2-1, τον προσπέρασε βαθμολογικά και έδειξε πως είναι... εδώ! Τάισον και Ζίφκοβιτς τα γκολ της νίκης. Με τον Τσικίνιο προηγήθηκαν οι Πειραιώτες. Απίθανο δοκάρι του Γιακουμάκη στην τελευταία φάση του αγώνα.

Σπουδαία νίκη... δήλωση ότι μπαίνει δυνατά στη μάχη της διεκδίκησης του πρωταθλήματος πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με το 2-1 κόντρα στον Ολυμπιακό. Μάλιστα η νίκη έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον Δικέφαλο καθώς ήρθε με ανατροπή στο 2ο μέρος και γκολ των Τάισον και Ζίφκοβιτς (από τη βούλα του πέναλτι).

Με έξι αλλαγές ο ΠΑΟΚ

Με τον Ιβάν Σαββίδη να μιλάει και να εμψυχώνει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από την σέντρα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ο «Δικέφαλος» κλήθηκε εκ των πραγμάτων να γίνει πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Μεντιλίμπαρ,

Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στην περσινή προσέγγιση και δεν ανακοίνωσαν αποστολή, ο Λουτσέσκου πήρε στο ξενοδοχείο όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, πλην των Πέλκα και Τσάλοφ, με την αποστολή να ανακοινώνεται λίγο πριν μπει στο λεωφορείο με τελικό προορισμό την Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε με έξι αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε απέναντι στη Θέλτα.

Ο Παβλένκα μαζί με τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα ήταν οι πέντε της άμυνας, στη μεσαία γραμμή ο Λουτσέσκου εμπιστεύτηκε το δίδυμο Μεϊτέ – Καμαρά, την ίδια ώρα που και στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Ρουμάνος προπονητής επέλεξε μια δοκιμασμένη τριάδα, που την αποτελούσαν οι Ζίβκοβιτς, Τάισον και ο φορμαρισμένος Κωνσταντέλιας.

Στην κορυφή της επίθεσης, ελλείψει και του τραυματία Τσάλοφ, η μοναδική επιλογή ήταν ο Γιασεμάκης.

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως γνωστόν δεν υπολόγιζε στους Ρέτσο, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ. κατέβασε τον Ολυμπιακό στο χορτάρι της Τούμπας με τον Τζολάκη κάτω από το τέρμα, τους Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Κοστίνια στην άμυνα και στο κέντρο επέλεξε τους Γκαρθία, Έσε και μπροστά από τους δύο χαφ τον Τσικίνιο.

Στα άκρα οι επιλογές ήταν οι Ζέλσον - Ποντένσε και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Καμπί.

Κυριαρχία και προβάδισμα Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ στο τερέν της γεμάτης Τούμπας. Το πρώτο «τσαφ» του Κεντζιόρα έφερε τους «ερυθρόλευκους» φάτσα με το γκολ, όμως η συνεργασία Ορτέγα, Τσικίνιο, Εσε δεν μετατράπηκε σε γκολ, με τον Ελ Καμπί να κάνει το πλασέ στην κίνηση και τη μπάλα να φεύγει άουτ.

Από τα πρώτα λεπτά ο Παβλένκα άφησε στην άκρη το build up και πήγε σε μεγάλα γεμίσματα, ενδεικτικό της πίεσης του Ολυμπιακού, που δεν επέτρεπε στον ΠΑΟΚ να πάρει την μπάλα στα πόδια του. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με 0-4 τελικές για να φτάσουμε στο 22ο λεπτό.

Ο… εξτρέμ Ελ Καμπί δημιουργός του 0-1

Σε εκείνο το σημείο οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ, κυρίως ο Κένι, έμειναν θεατές και απλώς έβλεπαν τον Ελ Καμπί να κάνει βόλτα μέσα στη μεγάλη περιοχή τους, να βγάζει με χαρακτηριστική άνεση την ασίστ στον Τσικίνιο για το 0-1. Ασίστ του Ελ Καμπί από θέση εξτρέμ! Σαν σε προπόνηση…

Οι «ασπρόμαυροι» εμφανίστηκαν στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου μετά το πρώτο μισάωρο. Στο 33’ το λάθος του Μπιανκόν έφερε τον Κωνσταντέλια σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του βρήκε τον Τζολάκη σε ετοιμότητα. Σε αντίστοιχη φάση πέρσι στα πλέι οφ ο «Ντέλιας» απέναντι στον Τζολάκη είχε σκοράρει... Ο διεθνής «κίπερ» ήταν σε σωστή θέση και στο πλασέ του Καμαρά.

Αυτό το δίλεπτο ήταν το μοναδικό που οι παίκτες του Λουτσέσκου κατάφεραν να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους και να φανούν στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου. Οι «ερυθρόλευκοι» με πίεση και ασταμάτητο τρέξιμο είχαν βγάλει εκτός παιχνιδιού τους γηπεδούχους.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε τρελό πάθος και το έφερε… τούμπα!

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Παβλένκα να μένει στα αποδυτήρια, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, μια αναγκαστική αλλαγή για τον Λουτσέσκου με την είσοδο του Τσιφτσή στο ματς.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε φάτσα με το τέρμα, ωστόσο έχασε το βηματισμό του και δεν μπόρεσε να μπει στην τροχιά της μπάλας στο γύρισμα του Τάισον, τον άνθρωπο που στο 63ο λεπτό έφερε το ντέρμπι στα ίσια (1-1) και αμέσως έγινε αλλαγή!

Ο Βραζιλιάνος είπε «ευχαριστώ» στο δώρο του Ορτέγκα, που γλίστρησε, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και «εκτέλεσε» τον Τζολάκη, για να δώσει τη θέση του στον Ντεσπόντοφ. Ο Ζίβκοβιτς πήγε στα αριστερά της «ασπρόμαυρης» επίθεσης και ήταν αυτός που έφερε… τούμπα το ντέρμπι στο 75ο λεπτό ευστοχώντας από την «άσπρη βούλα» για το 2-1. Ο Κωνσταντέλιας σε μια ακόμη στιγμή μαγείας πέρασε τον Μπιανκόν και στη συνέχεια έκανε το ίδιο στον Κοστίνια, που τον ανέτρεψε και έφερε τον ΠΑΟΚ στο σημείο του πέναλτι.

Το πάθος των «ασπρόμαυρων» ήταν εξωπραγματικό. Το έβλεπες στο βλέμμα του Ζίβκοβιτς, του Λόβρεν, του Κωνσταντέλια, του Γιακουμάκη. Όλων. Ο ΠΑΟΚ είδε τον Τσιφτσή να λέει «όχι» στην κεφαλιά του Ελ Καμπί και τον Γιακουμάκη να στέλνει την μπάλα βασανιστικά στο δοκάρι στην τελευταία φάση του ντέρμπι.

MVP: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε και πάλι τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Ζίβκοβιτς και Λόβρεν έδωσαν πολλά με την εμπειρία τους.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Μπιανκόν και Κοστίνια ήταν σε πολύ μέτρια βραδιά

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Ορτέγκα χάνει την ισορροπία του γλιστράει και δίνει τη δυνατότητα στον Τάισον να ισοφαρίσει σε 1-1.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Γερμανός Όσμερς έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι στην ξεκάθαρη ανατροπή του Κωνσταντέλια από τον Κοστίνια, ενώ ακύρωσε ως φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν το γκολ του Γιακουμάκη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ το ήθελε πολύ αυτό το τρίποντο. Πέντε αγώνες δίχως νίκη ήταν πολλοί για την ομάδα του Λουτσέσκου, που μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίαρχος στο τερέν της Τούμπας και γύρισε το εις βάρος του 0-1, που είχε πετύχει ο Ολυμπιακός στο καλό διάστημα του στο ντέρμπι. Πολλά λάθη από τους «ερυθρόλευκους» στο δεύτερο μισό του ματς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (46’ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά (54’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88’ Ιβανούσετς), Τάισον (64’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (71’ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον (77’ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Καμπί.