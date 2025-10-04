Ο ΠΑΟΚ βγαίνει από την κρίση μόνο με Λουτσέσκου!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για πολλές από τις παραμέτρους της κρίσης στον ΠΑΟΚ, αλλά και για το κεντρικό πρόσωπο στην αγωνιστική διαχείρισή της που δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Ράζβαν Λουτσέσκου.

Έρχεται ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην Τούμπα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ελλάδας, των δύο ομάδων με τις πιο αποδοτικές για τη χώρα πορείες στην Ευρώπη, δύο ποδοσφαιρικά σύνολα που έχουν πάρει συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα από τους προπονητές τους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε χθες γι’ ακόμη μία φορά: «Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα έχω πει πως η ομάδα που μου αρέσει περισσότερο σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, είναι ο ΠΑΟΚ».

Εκπλήσσεται κανείς; Λέει κάτι ο Ισπανός προπονητής που δημιουργεί απορίες; Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια και σε επίπεδο δημιουργίας, ποικιλίας στην ανάπτυξη, συνδυαστικού ποδοσφαίρου, είναι ο καλύτερος στην χώρα, σαφώς ανώτερος και από τον Ολυμπιακό.

Οι ερυθρόλευκοι εννοείται ότι έχουν καλύτερη ομάδα, αφού υπερτερούν πολύ σε εντάσεις, αλλά και σε ποιότητα. Εδώ επάνω βέβαια, δεν ξέρω αν με όλη την ειλικρίνεια που διακρίνει τον Ράζβαν Λουτσέσκου θα μπορούσε να ανταποδώσει τη φιλοφρόνηση στον Βάσκο προπονητή. Ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τα γεμίσματα και τη μόνιμη προσπάθεια για κλέψιμο ή διεκδίκηση δεύτερης μπάλας, αλλά και την αδυναμία διαχείρισής της απέναντι σε κλειστές άμυνες, δεν αντιπροσωπεύει τον Λουτσέσκου. Έναν προπονητή που δουλεύει απίστευτα με στόχο το κυριαρχικό ποδόσφαιρο το οποίο είναι και το πιο δύσκολο βέβαια.

Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

Αυτά ως πρόλογος για τον Ράζβαν Λουτσέσκου που αποτελεί κεντρικό πρόσωπο για τον ΠΑΟΚ και σε αυτό το δύσκολο διάστημα όπου η ομάδα του δεν κερδίζει. Μετά από έξι σεζόν στον Δικέφαλο, 300 περίπου ματς και πάρα πολλές-ιστορικές επιτυχίες, φυσικά και αποτυχίες, ο Λουτσέσκου αμφισβητείται. Τα είπαμε και τα ξαναγράψαμε. Συγκεκριμένα πράγματα: Το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ άνοιξε από το καλοκαίρι και είναι ΕΝΑ από αυτά που ταλαιπώρησαν τον Δικέφαλο τότε και εξακολουθούν να τον ταλαιπωρούν μέχρι τώρα.

Η απώλεια συσπείρωσης, μερικές μεταγραφικές αποτυχίες και η αμφισβήτηση από την πρώτη-πρώτη γκέλα που πέρασε μέσα στα αποδυτήρια δημιουργώντας ανασφάλεια σε όλους, αποτελούν -για εμένα- βασική αιτία που ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει πέντε συνεχόμενα ματς, έστω και αν σε μερικά από αυτά έπαιξε πραγματικά καλά. Είναι πλέον απόλυτα ξεκάθαρο ότι η διαχείριση της στραβής μέσα σε ένα ματς, αποτελεί για τον ΠΑΟΚ τεράστιο πρόβλημα. Η ομάδα (κακώς) δεν έχει ψυχικές δυνάμεις να αντιδράσει σε δοκάρια, ατυχίες, αστοχίες, αδικίες, φυσικά και σε γκολ που δέχεται. Ο ΠΑΟΚ καταρρέει όταν κάτι του στραβώνει και δυστυχώς, αλλά και κακώς δεν πιστεύει στην επιστροφή ή στην ανατροπή της κατάστασης.

Όχι! Δεν δικαιολογώ κανέναν για το γεγονός. Ούτε τον προπονητή, ούτε και τους παίκτες. Αφήνω στην άκρη ότι όλοι τους είναι ακριβοπληρωμένοι και εξ ορισμού υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από αυτούς. Με την προσωπικότητα που έχουν, τη γνώση του τι σημαίνει ΠΑΟΚ, την εμπειρία και την αξία τους, θα έπρεπε ήδη να έχουν διαβάσει την κατάσταση, να έχουν αναλύσει ακριβώς τι συμβαίνει φέτος στον ΠΑΟΚ και να έχουν αφήσει μακριά από τα αποδυτήριά τους κάθε τι που θα τους επηρέαζε αρνητικά.

Κακώς, πολύ κακώς για παράδειγμα κάποιοι δεν ήθελαν να πάνε προχθές στην κερκίδα των οπαδών επειδή ήξεραν ότι θα αποδοκιμαστούν, κάτι που φέτος γίνεται από τον Σεπτέμβριο και από την πρώτη τους γκέλα! Όλος ο Οργανισμός που είναι δίπλα στην ομάδα θα έπρεπε να έχει περάσει τα μηνύματα για το τι συμβαίνει και με πολλή δουλειά στο πνευματικό κομμάτι θα μπορούσε και θα έπρεπε να κερδίζουν και αυτή την αμφισβήτηση. Έτσι είναι η κατάσταση και όποιος καταλαβαίνει, ξέρει ότι δύσκολα θα αλλάξει. Φέτος στον ΠΑΟΚ τα χειροκροτήματα, η συσπείρωση, η στήριξη, το καλό κλίμα ακόμη και για περιπτώσεις τύπου… Σαμάτα, όλα όσα υπήρχαν τα περασμένα χρόνια και βοηθούσαν ψυχολογικά την ομάδα, έχουν μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό.

ΜΟΝΟ Ο ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

Ο Λουτσέσκου όπως όλοι στον ΠΑΟΚ έχουν ευθύνες για τις πέντε σερί αποτυχίες. Από εκεί και πέρα όμως είναι άλλο αυτό και άλλο η μεγάλη προσπάθεια που οφείλουν όλοι στον ΠΑΟΚ να κάνουν ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η δεδομένη κατάσταση για να βγει η ομάδα από την κρίση. Απορώ πραγματικά πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν ΠΑΟΚτσήδες που πιστεύουν πως μία τόσο δύσκολη και πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση θα αντιμετωπιστεί στον ΠΑΟΚ χωρίς τον Λουτσέσκου. Δεν μπορώ να το πιστέψω και φυσικά δεν αναφέρομαι σε όσους είναι εκ των πραγμάτων εμπαθείς απέναντί του.Ίσως όποιοι το πιστεύουν να μην έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα.

Παρά το ότι έχει και εκείνος ευθύνες, παρά το ότι προφανώς μετά από τόσα χρόνια προκύπτει φθορά, κόπωση και κορεσμός, είναι αδιανόητο να υπάρχει η αίσθηση ότι αυτή την κατάσταση στον ΠΑΟΚ, τη δεδομένη χρονική περίοδο, μπορεί να την αντιμετωπίσει καλύτερα ένας άλλος προπονητής:

- Τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη

- Τον ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη δομή και τον πολύπλοκο μηχανισμό

- Τον ΠΑΟΚ με τα πρόσωπα που χαράσσουν πολιτική έχοντας συγκεκριμένη φιλοσοφία

- Αυτή την ομάδα που είναι 100% Λουτσέσκου

- Αυτή την ομάδα που βάλλεται από πολλούς οι οποίοι επενδύουν στην αποτυχία της γιατί «πρέπει» να υπάρχει ένταση και εσωστρέφεια

ΔΕΝ είναι δυνατόν να θεωρούν οι ΠΑΟΚτσήδες ότι αγωνιστικά μπορεί να τον βγάλει από την κρίση άλλος προπονητής πέρα από αυτόν που ξέρει τα ΠΑΝΤΑ και σχεδόν κάθε χρονιά φθάνει την ομάδα κάπου πιο ψηλά από εκεί που ορίζει το αγωνιστικό-χρηματηστηριακό ταβάνι της. Αρκεί βέβαια να το θέλει, να το πιστεύει και ο ίδιος και να μην έχει λυγίσει από όλα όσα έχει να αντιμετωπίσει.

Επιπολαιότητες του στυλ… «να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, με αποτέλεσμα να καταλάβουμε τι είχαμε και τι χάσαμε στην πορεία» δεν χωράνε σε τέτοιες ιστορικά δύσκολες στιγμές.

Το ότι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν πως και πώς ένα τέτοιο λάθος ισχύει, αν και δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Στο κάτω-κάτω πιστεύω ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου όταν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ ΔΕΝ θα πάει απευθείας σε άλλη ελληνική ομάδα. Εκείνο που θεωρώ πιο ουσιαστικό είναι ότι με ένα τέτοιο πιθανό λάθος (αυτογκόλ για εμένα) θα χαρούν πάρα πολύ όσοι εδώ και καιρό έχουν στοχοποιήσει τον Σαββίδη και στοχεύουν να οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ στο χάος για να πετύχουν άλλους σκοπούς. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα τους κάνει το χατίρι…

Δεν χρειάζεται και -κατά την άποψή μου- δεν πρέπει σε αυτή την πολύ δύσκολη και κρίσιμη για την ιστορία του ΠΑΟΚ συγκυρία, να γίνουν πειράματα στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο Λουτσέσκου ξέρει γιατί εκτός όλων των άλλων, το έχει κάνει πολλές φορές.